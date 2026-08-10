قانون «قادرون باختلاف» يفتح أبواب التمكين.. 15 مهمة لصندوق دعم ذوي الإعاقة

أنشأ القانون رقم 200 لسنة 2020، المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022، صندوق «قادرون باختلاف» بهدف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير أوجه الرعاية لهم، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يعزز دمجهم وتمكينهم باعتبارهم شركاء أساسيين في المجتمع.

ويختص الصندوق بتوفير الدعم في عدد واسع من المجالات، تشمل التعليم والرعاية الصحية والتأهيل والتدريب والتشغيل والتمكين الاقتصادي والأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، إلى جانب دعم الموهوبين والمتفوقين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

توفير منح دراسية داخل مصر وخارجها

وتتضمن أبرز اختصاصات الصندوق توفير منح دراسية داخل مصر وخارجها، والمساهمة في تكاليف الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية لغير المؤمن عليهم، ودعم تطبيق كود الإتاحة في المرافق العامة وتطوير مؤسسات الرعاية.

تعزيز الشمول المالي وتمويل المشروعات الصغيرة

كما يعمل الصندوق على تعزيز الشمول المالي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في توفير فرص التدريب والتأهيل المهني وفرص العمل، بما يساعد على تحقيق الاستقلال الاقتصادي والاندماج في سوق العمل.

دعم إنشاء وتشغيل المستشفيات

ويمتد دور الصندوق إلى دعم إنشاء وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومؤسسات الرعاية والتأهيل، إلى جانب تمويل برامج التكيف والاندماج المجتمعي، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

ويشمل عمل الصندوق كذلك رعاية المتفوقين والموهوبين، ونشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص العمل، والمساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.

ويعكس الصندوق توجهًا نحو تحويل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من مجرد رعاية اجتماعية إلى منظومة متكاملة للتمكين والتعليم والتأهيل والعمل والمشاركة المجتمعية.