بقواعد واضحة.. أحمد موسى يطالب بتنظيم دخول المواطنين إلى الشواطئ

طالب الإعلامي أحمد موسى، بضرورة وجود قواعد واضحة ومعلنة تنظم دخول المواطنين إلى الشواطئ، بما يمنع أي تجاوزات أو ممارسات تؤدي إلى غلق الشواطئ أمام الجمهور.

وأكد أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن تنظيم دخول الشواطئ لا يعني الإضرار بالاستثمارات السياحية أو تعطيل عمل القرى والمنتجعات، وإنما يستهدف تحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين وحق المواطنين.

وشدد على أهمية الالتزام الكامل بالتشريعات والقرارات المنظمة لاستغلال الأراضي الساحلية، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات السياحية، وفي الوقت نفسه عدم حرمان المواطنين من حقهم في الاستمتاع بالبحر.