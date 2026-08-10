نتنياهو يخصص مقعدا في الليكود لرجل أعمال وصف ترامب بـ«الحقير»

أعلن حزب الليكود الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن اختيار الوافد السياسي الجديد “أورين دوبرونسكي” كأول اختيار لرئيس الوزراء لشغل أحد المقاعد الثمانية المخصصة لمرشحيه المختارين بعناية.

وصوّتت اللجنة المركزية لحزب الليكود، الشهر الماضي، على منح نتنياهو السيطرة على المراكز “الثالث والخامس والتاسع والحادي عشر والخامس عشر والثامن عشر والسادس والعشرين والتاسع والعشرين” في القائمة؛ مما منحه نفوذاً غير مسبوق على أكثر من ثلث القائمة الواقعية للحزب، بحسب ما أوردته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وجاءت هذه الخطوة؛ بعد أشهر سعى خلالها دون جدوى إلى إلغاء الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود وتكليف لجنة باختيار المرشحين بدلاً من ذلك.

أورين دوبرونسكي

وفي بيان أعلن فيه الحزب عن اختيار دوبرونسكي، الذي ليس لديه أي خلفية في السياسة أو الحكومة، وصفه بأنه "رجل أعمال ناجح، وأحد مؤسسي التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية، وشخصية يمينية".

ويضيف البيان أنه سيقود الجهود المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات.

وفي يونيو، وصف “دوبرونسكي”، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "شخص فاسد أخلاقياً"؛ لعدم إشراكه إسرائيل في المفاوضات مع إيران.

وفي منشور منفصل على منصة "إكس"، اتهم “دوبرونسكي”، ترامب وفريقه، بأنهم "حمقى" مسؤولون عن "فشل ذريع" ضد إيران أسوأ من "فشل" الرئيس السابق جو بايدن في أفغانستان.