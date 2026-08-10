موعد إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2026

كشف الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، أن اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لمناقشة تنسيق القبول للعام الجامعي 2026/2027 من المقرر عقده الأسبوع المقبل، على أن يشهد الاجتماع تحديد وإعلان الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن نسبة الـ5% المخصصة لقبول طلاب الشهادات المعادلة بالجامعات ليست نسبة ثابتة، وإنما يمكن زيادتها حال ارتفاع أعداد المتقدمين، بما يتيح فرص قبول أكبر أمام طلاب الشهادات المعادلة.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026

ومن المقرر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد مساء اليوم الاثنين، عقب إعلانها خلال المؤتمر الصحفي للدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، مع إتاحة النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ويتيح موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي للطلاب الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى فور ظهورها، كما أكد مكتب التنسيق أن إجراءات القبول بالجامعات والمعاهد تتم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي عبر شبكة الإنترنت.