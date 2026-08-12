بالأسماء.. بيراميدز يفاوض 4 مهاجمين أجانب تحسبًا لفشل صفقة مصطفى محمد

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن تحرك إدارة النادي بشكل قوي خلال الساعات الماضية؛ من أجل حسم التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، لتدعيم الخط الهجومي للفريق استعدادًا للموسم المقبل، في ظل رغبة الإدارة في توفير أكثر من بديل مميز بمركز رأس الحربة.

بيراميدز يخشى فشل صفقة مصطفى محمد

وقال المصدر، إن نادي بيراميدز دخل في مفاوضات جادة مع عدد من المهاجمين الأجانب؛ تحسبًا لعدم اكتمال المفاوضات مع مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي، والذي تسعى إدارة النادي السماوي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح المصدر أن قائمة اللاعبين الذين يتفاوض معهم بيراميدز تضم الرباعي الجزائري أحمد نذير بوعلي، والسنغالي بامبا ديانج، والبوسني جوفو لوكيتش، إلى جانب الفلسطيني أسد الحملاوي، مشيرًا إلى أن إدارة النادي تدرس جميع الخيارات المتاحة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الصفقة الجديدة.

وأضاف أن التحرك نحو أكثر من مهاجم، يأتي ضمن خطة إدارة بيراميدز لتأمين احتياجات الفريق الهجومية، وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات، خاصة أن ملف التعاقد مع مهاجم جديد يمثل أولوية للجهاز الفني.

بيراميدز يحدد بدائل صفقة مصطفى محمد

وأشار المصدر إلى أن مصطفى محمد لا يزال ضمن الأسماء المطروحة بقوة أمام إدارة بيراميدز، إلا أن صعوبة المفاوضات وارتباط الصفقة بعدة تفاصيل مالية وفنية دفع مسؤولي النادي إلى فتح قنوات اتصال مع بدائل أخرى؛ لضمان التعاقد مع مهاجم قادر على تقديم الإضافة المطلوبة.

وشدد المصدر على أن بيراميدز لم يحسم حتى الآن اسم المهاجم الأجنبي الجديد، مؤكدًا أن الأيام المقبلة قد تشهد تطورات جديدة في المفاوضات، خاصة مع رغبة النادي في إنهاء ملف تدعيم مركز رأس الحربة في أسرع وقت ممكن، استعدادًا للمنافسة على البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد.