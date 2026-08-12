في حال رفض مصطفى محمد.. بيراميدز يحدد بديله من منتخب البوسنة| خاص

يواصل نادي بيراميدز تحركاته لتدعيم خط هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل البحث عن مهاجم جديد لتعويض رحيل الكونغولي فيستون ماييلي.

وفي حال رفض مصطفى محمد العودة إلى الدوري المصري عبر بوابة بيراميدز، وتمسكه باستكمال مشواره الاحترافي خارج مصر، تتجه إدارة النادي إلى خيارات أخرى، يأتي على رأسها المهاجم البوسني يوفو لوكيتش.

ودخل بيراميدز بالفعل في مفاوضات بشأن لوكيتش، مهاجم منتخب البوسنة والهرسك ونادي يونيفيرسيتاتيا كلوج الروماني، ضمن تحركات النادي لحسم صفقة هجومية قوية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان بيراميدز قد وضع عدة أسماء على طاولة المفاوضات لتدعيم هجومه، من بينها أحمد نذير بن بوعلي، وبامبا ديانج، وأسامة الحملاوي، إلى جانب يوفو لوكيتش، مع استمرار المفاضلة بين الخيارات المطروحة وفقًا للرؤية الفنية والمالية للنادي.

وفي الوقت نفسه، لم يحسم بيراميدز التعاقد مع مصطفى محمد حتى الآن، رغم ارتباط اسمه بالانتقال إلى الفريق، حيث نفى مصدر مسؤول بالنادي توقيع اللاعب على عقود انضمامه للفريق.