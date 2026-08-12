كريم رمزي: مصطفى محمد خارج حسابات بيراميدز

كشف الإعلامي كريم رمزي، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول وجود اقتراب مصطفى محمد من الانضمام إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: تواصلت مع مصدر مسؤول داخل بيراميدز ونفى تماما اقتراب مصطفى محمد من الانضمام إلى بيراميدز.

وأضاف: مسؤول في بيراميدز أكد أن أنباء التعاقد مع مصطفى محمد غير حقيقية، والآن أي لاعب يرتبط اسمه ببيراميدز ولكن مصطفى محمد خارج حساباتنا.

وتابع: بيراميدز اقترب من ضم مهاجم جديد، وأجرى الكشف الطبي ولكن هذا اللاعب ليس مصطفى محمد، وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.