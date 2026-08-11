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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يفاضل بين أسامة فيصل ومصطفى محمد لتدعيم خط هجومه

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن تحرك نادي بيراميدز لتدعيم صفوفه بمهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل رغبة الجهاز الفني في التعاقد مع رأس حربة قوي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح أضا خلال برنامجه «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»،  أن إدارة بيراميدز تضع الثنائي أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي، ومصطفى محمد، المحترف ضمن صفوف نانت الفرنسي، ضمن حساباتها لتدعيم الخط الأمامي، حيث تجري المفاضلة بين اللاعبين لاختيار الأنسب لاحتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد أضا أن بيراميدز يواصل تحركاته في سوق الانتقالات لتديعم صفوفه بعدد من الصفقات القوية استعدادا للمنافسة بالموسم الجديد.

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