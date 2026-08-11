دون إصابات.. ماس كهربائي يشعل النيران بمنزلي شقيقين في سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج على حريق نشب أعلى سطح منزل مكون من 5 طوابق، بدائرة مركز شرطة سوهاج، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، بينما اقتصرت التلفيات على احتراق كمية من البوص.

حريق أعلى سطح منزل بسوهاج

تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بنشوب حريق أعلى سطح أحد المنازل بدائرة مركز سوهاج، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي العقار والمنازل المجاورة.

وبالفحص، تبين نشوب حريق بكمية من البوص أعلى سطح منزل مكون من خمسة طوابق، مشيد بالطوب الأحمر والأسمنت، ملك شخص في العقد الخامس من العمر، ومقيم بذات الناحية.

وكشفت المعاينة أن النيران تصاعدت أعلى سطح المنزل، ما أدى إلى تطاير بعض الشرر إلى سطح منزل مجاور مملوك لشقيق صاحب العقار، وهو أيضًا في العقد الخامس من العمر ومقيم بذات الناحية، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات أو امتداد الحريق بصورة كبيرة إلى العقار المجاور.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق وإخماده، فيما اقتصرت التلفيات على احتراق كمية من البوص أعلى سطح المنزل.

وبسؤال مالكي المنزلين، أفادا بمضمون ما جاء بالفحص، وأرجعا سبب اندلاع الحريق إلى حدوث ماس كهربائي نتيجة توصيلات كهربائية عشوائية أعلى سطح المنزل الأول.

كما أكد مالكا العقارين عدم اتهامهما لأحد بالتسبب في الحريق، ونفيا وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه.