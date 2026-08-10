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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يستجيب لاستغاثة الطفل محمود شادي وتحرك لعلاجه فورا

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، توجيهات عاجلة ببدء الإجراءات الطبية الفورية لإنهاء معاناة الطفل محمود شادي إبن قرية أولاد يحيى الحاجر بمركز دار السلام، استجابة للاستغاثة التي أطلقها والده بشأن تدهور الحالة الصحية لنجله.

محافظة سوهاج

وأعقب القرار تكليف مباشر من المحافظ لوكيل وزارة الصحة بسوهاج بالتواصل مع أسرة الطفل، وفحص حالته الصحية بدقة، لتقديم بروتوكول العلاج المناسب له دون تأخير.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، على إدارة الطب العلاجي بالمديرية لسرعة الانتقال وفحص الطفل، مع إعداد تقرير طبي تفصيلي وشامل عن وضعه الصحي الحالي.

وذلك تمهيدًا لاتخاذ كافة الخطوات العلاجية اللازمة لضمان رعايته وتوفير الخدمة الطبية لإنقاذه وذلك بالتنسيق مع مستشفى سوهاج الجامعي.

وأكد اللواء طارق راشد أن خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددا على أن بابه مفتوح دائما للاستماع إلى مشاكل الأهالي والعمل على حلها فورا.

كما أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية لن تدخر جهدا في التحرك السريع لإغاثة الحالات الإنسانية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التلاحم المباشر مع المواطنين، وتوفير حياة كريمة وآمنة لكل مواطن على أرض سوهاج.

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