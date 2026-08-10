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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: الأهلي أغلق صفحة عبدالقادر.. وحل أزمة السعيد والأناكوندا فى بيراميدز

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
يسري غازي

سلط الإعلامي أحمد شوبير الضوء على عديد الأحداث الرياضية البارزة على الساحة الرياضية خلال الساعات الأخيرة.

تأتي أبرز الأحداث إخفاق النادي الأهلي فى ضم أحمد عبدالقادر نجم فريق الكرمة العراقي إلى صفوفه فى ميركاتو الصيف.

كما أبرز شوبير أزمة عودة عبدالله السعيد نجم نادي الزمالك إلى تدريبات القلعة البيضاء بالعاصمة الإدارية على خلفية مطالبته بمستحقاته المتأخرة البالغ قدرها 8 مليون جنية.

وأوضح شوبير ملف مفاوضات نادي بيراميدز لضم مصطفى محمد مهاجم نادي نانت الفرنسي إلى صفوفه بعد وصول علاقة الأناكوندا بالنادي الفرنسي إلى طريق مسدود عقب انقطاعه عن التدريبات.

أزمة أحمد عبدالقادر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس انتقال أحمد عبد القادر إلى صفوف نادي بيراميدز، موضحًا أن اللاعب كان لديه بند في عقده مع نادي الكرمة العراقي ينص على أنه في حال عودته إلى مصر تكون الأولوية للنادي الأهلي.

وأوضح شوبير أن أحمد عبد القادر قام بفسخ تعاقده مع نادي الكرمة، على غرار ما حدث مع عبد الله السعيد، وذلك بالتنسيق بين اللاعب ونادي بيراميدز والنادي العراقي، مؤكدًا أن اللاعب كان منسقًا كافة تفاصيل انتقاله إلى بيراميدز قبل إتمام الصفقة.

وأضاف أن عبد القادر كان قد دخل في وقت سابق في مفاوضات وتنسيق مع نادي الزمالك أيضًا، إلا أن إيقاف القيد داخل القلعة البيضاء حال دون إتمام الأمر.

وأشار شوبير إلى أن أحمد عبد القادر عقد جلسة مع مسؤولي النادي الأهلي بالفعل، إلا أن مطالبه المالية كانت مرتفعة للغاية، في الوقت الذي تمسك فيه الأهلي بسياسة وضع سقف للرواتب داخل الفريق.

وقال شوبير أيضا: بالتأكيد على أن الأهلي قدم عرضًا لأحمد عبد القادر، لكن اللاعب رفضه، ليقرر في النهاية الانتقال إلى صفوف بيراميدز.

أزمة عبدالله السعيد مع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات أزمة عبدالله السعيد مع نادي الزمالك، مؤكدًا أن إدارة القلعة البيضاء تواصلت مع اللاعب خلال الساعات الأخيرة من أجل إنهاء أزمة مستحقاته المالية.

وقال شوبير المؤكد أن إدارة الزمالك بتتواصل مع عبدالله السعيد، وعبدالله كلامه واضح: يا جماعة ادوني فلوسي.

وأضاف ما علمته من مصدر مسؤول داخل الزمالك أن النادي سيمنح عبدالله السعيد جزءًا كبيرًا جدًا من مستحقاته، على أن يحصل على الجزء المتبقي بعد فترة قصيرة.

وأكد شوبير أن الأمور تتجه نحو إنهاء الأزمة وعودة اللاعب للمشاركة في تدريبات الفريق، موضحًا: الكلام إن عبدالله السعيد سيعود لمران الزمالك خلال 48 ساعة.

مفاوضات بيراميدز لضم مصطفى محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة جديدة بشأن تحركات نادي بيراميدز لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن النادي يستعد للإعلان عن التعاقد مع مهاجم إفريقي جديد خلال الساعات القادمة.

وقال شوبير تحدثت مع مصدر مهم في بيراميدز، وأكد لي أنه خلال 48 ساعة سيتم الإعلان عن التعاقد مع مهاجم إفريقي جديد.

وأضاف سألته هل ممكن يكون المهاجم ده مصطفى محمد؟ قالي لا تعليق، وقلت له اديني تأكيد أو نفي، فرد عليّ أيضًا لا تعليق

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الرد يترك الباب مفتوحًا أمام جميع الاحتمالات، قائلًا كل شيء وارد.

مصطفى محمد الأهلي بيراميدز أحمد شوبير أحمد عبدالقادر الزمالك عبدالله السعيد

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