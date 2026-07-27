عبدالله السعيد : وجود معتمد جمال ساعدنا على تحقيق الدوري

أعرب عبدالله السعيد نجم نادي الزمالك عن سعادته بتتويجه بجائزة أفضل لاعب خط وسط وأفضل لاعب في مصر 2026

وقال السعيد خلال تصريحاته بعد التتويج من دير جيست: سعيد لوجودي معاكم في الحفلة الكبيرة ، وسط نجوم وأساطير وبالنيابة عن لاعبي الزمالك، نشكركم جميعاً على التكريم.

وأضاف : الموسم كان كبير وتحركنا كلنا بداية من كابتن معتمد الذي اشكره وأبارك له، فرَق تواجده معانا للغاية من وقت توليه المهمة.

وواصل: أهم شئ كان العامل النفسي كان له عامل كبير، قدر يساعدنا إن على تخطى المرحلة الصعبة لنستطيع استكمال الموسم، ويكون لنا طموح للخروج بشئ مميز ونفرح الجماهير التي وقفت معنا من بداية الموسم في ظروف صعبة وصبرت وصدقت الفريق

واختتم السعيد تصريحاته : أشكر زملائي و المدير الفني معتمد جمال، وإن شاء الله الموسم الجاي يبقى موسم كبير، وأبارك لكل زمالائي على التكريم.