فتحي سند: الزمالك يعيش فترة حرجة.. ومستحقات اللاعبين والمدرب ملفات بلا حلول

أكد الناقد الرياضي فتحي سند، أن نادي الزمالك يمر بمرحلة صعبة قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل اقتراب الموعد النهائي لقيد اللاعبين واستخراج الرخص، إلى جانب استمرار الأزمات الإدارية والمالية التي تلقي بظلالها على النادي.

وقال فتحي سند، خلال تصريحاته عبر أون سبورت إف إم، إن الزمالك يعيش حالة من الجدل الواسع داخل الشارع الرياضي المصري، مشيرًا إلى وجود خلافات واضحة بشأن نسبة الشركة الاستثمارية بين مجلس الإدارة ورئيس النادي.

وأضاف أن النادي لم يقم حتى الآن بسداد مستحقات اللاعبين الخاصة بالموسم الماضي أو الموسم الجديد، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام قبل انطلاق المنافسات.

كما أشار إلى أن مصير المدير الفني الصربي رازوفيتش وجهازه المعاون لا يزال غير محسوم، في ظل الغموض المحيط بمستقبلهم، متسائلًا عن كيفية إنهاء هذا الملف في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

واختتم فتحي سند تصريحاته بالتأكيد أن الزمالك بحاجة إلى سرعة حسم الملفات العالقة، سواء على المستوى الإداري أو المالي أو الفني، حتى يتمكن الفريق من الاستعداد بصورة مناسبة للموسم الجديد.