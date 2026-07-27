120 عاما على تأسيس نادي القرن .. الأهلي يعلن عن القميص الأساسي لموسم 2026/27

كشفت أديداس والنادي الأهلي اليوم عن القميص الرسمي الأساسي لموسم 2026/27، لتنطلق معه الفاعليات التي ينظمها النادي للاحتفال بمرور 120 على تأسيسه في أبريل 2027.

يحتفي تصميم القميص الجديد بالتاريخ الاستثنائي لنادي القرن الذي يعد النادي الأكثر تتويجًا في مصر والمنطقة، وسعيه الدائم لتحقيق التميز وحصد البطولات، حيث يتضمن القميص عناصر مستوحاة من القميص والهوية الأولى للنادي.

ويعيد القميص الأساسي لموسم 2026/27 ابتكار عناصر من أقدم تصميمات النادي الأهلي، من خلال قراءة عصرية لهويته، ويتميز القميص بتصميم مخطط جريء وشكل كلاسيكي بياقة دائرية، لإعادة إحياء بدايات النادي الذي تأسس عام 1907 اعتمادًا على قيم الطموح والسعي المتواصل للتتويج وتحقيق النجاح.

يحتفي التصميم بالقوتين اللتين تشكلان جوهر النادي الأهلي تحت شعار Legacy & Power، فالتراث (Legacy) يمثل أكثر من قرن من اللحظات الخالدة، والإنجازات القارية، وعقلية تحقيق الفوز التي توارثتها الأجيال، أما القوة (Power)، فتستلهم حضورها من شعار النسر الأيقوني للنادي، والذي يرمز للصلابة والشجاعة وشغف ملايين الجماهير الذين يواصلون تشجيع الفريق ودفعه للأمام.

وتعليقًا على إطلاق القميص الجديد، قال بلال فارس مدير عام أديداس الأسواق الناشئة: "النادي الأهلي نادٍ استثنائي بهوية استثنائية تعتمد على قوة التراث الممتد لـ 120 عامًا، والحضور الطاغي في كافة البطولات والمباريات، ومع بداية احتفالنا بمرور 120 عامًا على تأسيسه، يستلهم القميص الجديد جذوره التي تعود لعام 1907، ليعكس القوة والشغف والهيمنة التي لا تزال تشكل هوية النادي حتى اليوم".

من جانبها علقت نيرة علي، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم: "تقوم الشراكة بين النادي الأهلي وأديداس على الابتكار والطموح والالتزام المشترك تجاه جماهيرنا، وتمثل كل محطة جديدة في مسيرة تعاوننا فرصة مبتكرة لتقديم كل ما يحمل معنى وقيمة لإحدى أكبر القواعد الجماهيرية في العالم. ويعد القميص الجديد محطة أخرى في رحلتنا المشتركة، ونتطلع بحماس لما تحمله المرحلة المقبلة".

تم تصميم القميص بتقنية Adidas AEROREADY، ليمنح اللاعبين الراحة والتركيز خلال كل لحظة في المباراة، وسيتوفر القميص الأساسي للنادي الأهلي لموسم 2026/27 عبر Adidas.com وفي متاجر أديداس في جميع أنحاء مصر.