قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ..تربوي يطالب بإعلانه رسمياً لطمأنة الطلاب
ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن
حجز أراضي مسكن 7 يبدأ اليوم.. خطوات التقديم وأماكن طرح 2898 قطعة أرض في 17 مدينة جديدة
الأخطاء التحكيمية وطرد بالوجون .. إنفانتينو يرد على الاتهامات التي واجهت كأس العالم 2026
الفلبين: العثور على عبوة ناسفة بالقرب من مبنى مجلس الشيوخ
بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة
إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بجمصة
تحول جديد في الأهلي.. كريم الدبيس صانع ألعاب بقرار من عموتة
2300 فرصة عمل جديدة بمشروع الضبعة برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه
مفتي الجمهورية: الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا الحديثة ضرورة لحماية الأسرة من التفكك
ماذا حدث لأسعار الذهب والدولار بعد توقف الهجمات ما بين أمريكا وإيران؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

120 عاما على تأسيس نادي القرن .. الأهلي يعلن عن القميص الأساسي لموسم 2026/27

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

كشفت أديداس والنادي الأهلي اليوم عن القميص الرسمي الأساسي لموسم 2026/27، لتنطلق معه الفاعليات التي ينظمها النادي للاحتفال بمرور 120 على تأسيسه في أبريل 2027.

يحتفي تصميم القميص الجديد بالتاريخ الاستثنائي لنادي القرن الذي يعد النادي الأكثر تتويجًا في مصر والمنطقة، وسعيه الدائم لتحقيق التميز وحصد البطولات، حيث يتضمن القميص عناصر مستوحاة من القميص والهوية الأولى للنادي.

ويعيد القميص الأساسي لموسم 2026/27 ابتكار عناصر من أقدم تصميمات النادي الأهلي، من خلال قراءة عصرية لهويته، ويتميز القميص بتصميم مخطط جريء وشكل كلاسيكي بياقة دائرية، لإعادة إحياء بدايات النادي الذي تأسس عام 1907 اعتمادًا على قيم الطموح والسعي المتواصل للتتويج وتحقيق النجاح.

يحتفي التصميم بالقوتين اللتين تشكلان جوهر النادي الأهلي تحت شعار Legacy & Power، فالتراث (Legacy) يمثل أكثر من قرن من اللحظات الخالدة، والإنجازات القارية، وعقلية تحقيق الفوز التي توارثتها الأجيال، أما القوة (Power)، فتستلهم حضورها من شعار النسر الأيقوني للنادي، والذي يرمز للصلابة والشجاعة وشغف ملايين الجماهير الذين يواصلون تشجيع الفريق ودفعه للأمام.

وتعليقًا على إطلاق القميص الجديد، قال بلال فارس مدير عام أديداس الأسواق الناشئة: "النادي الأهلي نادٍ استثنائي بهوية استثنائية تعتمد على قوة التراث الممتد لـ 120 عامًا، والحضور الطاغي في كافة البطولات والمباريات، ومع بداية احتفالنا بمرور 120 عامًا على تأسيسه، يستلهم القميص الجديد جذوره التي تعود لعام 1907، ليعكس القوة والشغف والهيمنة التي لا تزال تشكل هوية النادي حتى اليوم".

من جانبها علقت نيرة علي، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم: "تقوم الشراكة بين النادي الأهلي وأديداس على الابتكار والطموح والالتزام المشترك تجاه جماهيرنا، وتمثل كل محطة جديدة في مسيرة تعاوننا فرصة مبتكرة لتقديم كل ما يحمل معنى وقيمة لإحدى أكبر القواعد الجماهيرية في العالم. ويعد القميص الجديد محطة أخرى في رحلتنا المشتركة، ونتطلع بحماس لما تحمله المرحلة المقبلة".

تم تصميم القميص بتقنية Adidas AEROREADY، ليمنح اللاعبين الراحة والتركيز خلال كل لحظة في المباراة، وسيتوفر القميص الأساسي للنادي الأهلي لموسم 2026/27 عبر Adidas.com وفي متاجر أديداس في جميع أنحاء مصر.

أديداس النادي الأهلي الأهلي نادي القرن أخبار الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة إعلان أوائل الثانوية العامة 2026 غداً .. توضيح عاجل الآن

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والموبايل بعد آخر تعديلات

منحة العمالة غير المنتظمة 2026

منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. موعد الصرف وشروط الحصول عليها

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الراقصة ماريا جانييف

أول تعليق من راقصة فيديو عيادة الأسنان الإسرائيلية

أفشة

مستحقاتنا كاملة.. شروط أفشة وشريف قبل الرحيل عن الأهلي

ترشيحاتنا

اعمال رصف شوارع الغربية

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف الطريق الرابط بين قطور ومحلة روح بقطاع كفر بلضم

منحة القطع

بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن منحة القطع لأصحاب المعاشات

مونوريل شرق النيل

تبدأ من 20 جنيها.. 35 محطة مونوريل جديدة تربط القاهرة بالعاصمة الجديدة و6 أكتوبر

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟

أول ساعة ذكية من إصدار أستون مارتن.. بريتلينج DB5

ساعة Breitling DB5
ساعة Breitling DB5
ساعة Breitling DB5

طريقة عمل سلطة المكرونة بالسوسيس فى دقايق

طريقة عمل المكرونة بالسويس فى دقايق
طريقة عمل المكرونة بالسويس فى دقايق
طريقة عمل المكرونة بالسويس فى دقايق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد