رسالة قوية من فتحي سند بعد تعيين عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام

أعلن الإعلامي فتحي سند دعمه الكامل لتولي عناصر وطنية مسؤولية رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مشيدًا بتعيين الكابتن عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة، ومؤكدًا ثقته في قدرته على تطوير منظومة التحكيم خلال المرحلة المقبلة.

وقال فتحي سند، عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "ندعم تولي عناصر وطنية رئاسة لجنة الحكام مثل الكابتن عصام عبد الفتاح، وننتظر منه إحداث ثورة وانتفاضة حقيقية لتطوير المنظومة ورفع مستوى الحكام، في ظل صعوبة وتنافسية الموسم القادم."

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، قد أعلن تعيين عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام، خلفًا للكولومبي أوسكار رويز، الذي وجه له الاتحاد الشكر عقب نهاية الموسم الماضي، بعد انتهاء فترة عمله مع اللجنة.

ويأتي تعيين عبد الفتاح في إطار خطة الاتحاد لإعادة هيكلة منظومة التحكيم، والعمل على الارتقاء بمستوى الحكام المصريين، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد الذي يشهد منافسة قوية على جميع البطولات.

ويُعد عصام عبد الفتاح أحد أبرز الحكام في تاريخ الكرة المصرية، حيث وُلد في 30 ديسمبر 1965، ونال الشارة الدولية عام 2003، وشارك في إدارة العديد من المباريات والبطولات القارية والدولية، كما يمتلك خبرات إدارية كبيرة في مجال التحكيم، ما يعزز الآمال في إحداث نقلة نوعية داخل لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة.