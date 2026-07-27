رسالة نارية من أمير عزمي: نادي الزمالك مؤسسة وليس مشروع مستثمر

وجه أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق، انتقادات حادة لطريقة إدارة شؤون النادي في الفترة الحالية، معربًا عن حزنه لما وصل إليه الوضع داخل القلعة البيضاء، مؤكدًا أن الزمالك يجب أن يُدار كمؤسسة، وأن تكون القرارات في يد مجلس الإدارة المنتخب.

وقال أمير عزمي، خلال تصريحات تلفزيونية: "أنا حزين إن الزمالك يوصل بيه الحال لكده، والقرار واقف على مين هيدفع.. مستثمرين ولا إدارة. الزمالك مش نادي صغير، والزمالك مينفعش يدار كده، ده نادي مؤسسة."

وأضاف: "طول عمرنا بناخد بطولات بمجالس الإدارات، والنهارده عندك مشكلة في حتة الماديات، طب هل أنا انتخبت حضرتك عشان تحل ولا تدور على مستثمر؟ الزمالك طول حياته القرار بيطلع من مجلس الإدارة اللي الناس انتخبته، زي النادي الأهلي والأندية اللي ليها تاريخ، لكن هتقولي ظروف والكلام ده، الموضوع هيبقى صعب."

وتأتي تصريحات أمير عزمي في وقت لم يحسم فيه الزمالك حتى الآن موعد انطلاق فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم، رغم اقتراب انطلاق منافسات موسم 2026-2027، وسط استمرار حالة عدم الاستقرار فيما يتعلق بالجهاز الفني والاستعدادات للموسم الجديد.

ويثير تأخر انطلاق فترة الإعداد العديد من علامات الاستفهام، خاصة في ظل تحركات المنافسين، حيث بدأ الأهلي بالفعل برنامجه الإعدادي وخاض أولى مبارياته الودية، بينما دخل بيراميدز معسكره الخارجي في تركيا استعدادًا للموسم المقبل.

وفي المقابل، تترقب جماهير الزمالك ولاعبو الفريق الإعلان الرسمي عن موعد بدء التدريبات، في ظل ضيق الوقت قبل انطلاق الموسم، وهو ما يفرض تحديًا كبيرًا على الجهاز الفني المنتظر لتجهيز الفريق بأفضل صورة قبل بداية المنافسات.