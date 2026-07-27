لاعب لن يتكرر.. رونالدو يشيد بكريستيانو: أعظم هداف في التاريخ.. وأتمنى لو كنت مثله

فتح الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو، المعروف بـ"الظاهرة"، قلبه للحديث عن مسيرته الكروية، معترفًا بأنه لم يكن يملك الشغف الكافي بالتدريبات، رغم امتلاكه موهبة استثنائية ساعدته على التألق في الملاعب لسنوات طويلة.

وقال رونالدو إن نجاحه خلال مسيرته اعتمد بشكل كبير على إمكانياته الطبيعية، موضحًا: "اعتمدت كثيرًا على سرعتي وقدرتي البدنية، ولم أكن أمتلك الشغف الكافي للتدرب".

وأبدى النجم البرازيلي إعجابه الشديد بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيدًا بالتحول الكبير الذي صنعه بفضل الالتزام والعمل المستمر داخل وخارج الملعب.

وأضاف: "انظروا إلى كريستيانو رونالدو عندما يخلع قميصه... يا له من تطور مذهل".

وأكد رونالدو أن كريستيانو نجح في تطوير نفسه بصورة استثنائية، حيث تحول من لاعب يعتمد على المهارات الفردية والاستعراض إلى ماكينة أهداف لا تتوقف عن التسجيل.

وتابع: "لقد تحول من لاعب يعتمد على المهارات والاستعراض إلى أعظم هداف في تاريخ كرة القدم".

واختتم "الظاهرة" تصريحاته برسالة تعكس حجم تقديره للنجم البرتغالي، قائلًا: "أتمنى لو كنت مثله"، في إشارة إلى الانضباط والالتزام اللذين ميزا مسيرة كريستيانو رونالدو وأسهما في استمراره على القمة لسنوات طويلة، وتحطيمه العديد من الأرقام القياسية في عالم كرة القدم.