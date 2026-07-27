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انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5995 جنيها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5995 جنيها

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

تواصل أسعار الذهب في مصر جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، بالتزامن مع التغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق العالمية، والتي تنعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب في السوق المحلية. 

ويحرص الراغبون في الشراء أو البيع على متابعة الأسعار بصورة يومية، في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، باعتبار الذهب أحد أبرز أدوات الادخار والتحوط للحفاظ على قيمة الأموال.

ويحافظ الذهب على مكانته كملاذ آمن يلجأ إليه المستثمرون خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يدعم استمرار الطلب عليه محليا وعالميا.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم على النحو التالي:

عيار 24: سجل 6850 جنيها للبيع و6800 جنيه للشراء.
عيار 21: سجل 5995 جنيها للبيع و5950 جنيها للشراء.
عيار 18: سجل 5140 جنيها للبيع و5100 جنيه للشراء.
عيار 14: سجل 3995 جنيها للبيع و3965 جنيها للشراء.
الجنيه الذهب: سجل 47960 جنيها للبيع و47600 جنيه للشراء.
أوقية الذهب بالجنيه: سجلت 213105 جنيهات للبيع و211505 جنيهات للشراء.
أوقية الذهب عالميا: سجلت 4093.16 دولار.

أسعار الذهب اليوم

ما العوامل المؤثرة في أسعار الذهب؟

تخضع أسعار الذهب لعدد من المتغيرات الاقتصادية والمالية، في مقدمتها حجم العرض والطلب في الأسواق العالمية، وقرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة، إلى جانب تحركات سعر الدولار الأمريكي، ومعدلات التضخم، وأسعار النفط، فضلا عن مؤشرات نمو الاقتصاد العالمي.

كما تؤثر التطورات السياسية والجيوسياسية بصورة مباشرة في حركة المعدن الأصفر، إذ يرتفع الإقبال على الذهب خلال فترات الأزمات والتوترات العالمية، باعتباره من أهم الملاذات الآمنة التي تحافظ على قيمة الأصول.

وفي المقابل، قد تتراجع جاذبية الذهب الاستثمارية مع ارتفاع أسعار الفائدة أو صعود الدولار، حيث يتجه المستثمرون إلى الأصول التي توفر عوائد أعلى.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6850 جنيها للبيع و6800 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية 5995 جنيها للبيع و5950 جنيها للشراء. وسجل عيار 18 نحو 5140 جنيها للبيع و5100 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر عيار 14 3995 جنيها للبيع و3965 جنيها للشراء. كما سجل الجنيه الذهب 47960 جنيها للبيع و47600 جنيه للشراء، في حين بلغت أوقية الذهب بالجنيه 213105 جنيهات للبيع و211505 جنيهات للشراء، وسجلت أوقية الذهب في الأسواق العالمية نحو 4093.16 دولار.
 

أسعار الذهب اليوم

الذهب يواصل الحفاظ على مكانته كملاذ آمن

لا يزال الذهب يحتفظ بمكانته كأحد أهم الأصول الاستثمارية التي يعتمد عليها الأفراد والمؤسسات لتنويع المحافظ المالية والحد من مخاطر تقلبات الأسواق، مستفيدا من قدرته على الحفاظ على قيمته على المدى الطويل.

ويرى متابعون للأسواق أن اتجاهات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بقرارات السياسة النقدية العالمية، ومستويات أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم، وأداء الدولار الأمريكي، إلى جانب المستجدات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في حركة الأسواق الدولية.

وتبقى المتابعة اليومية لأسعار الذهب ضرورية للراغبين في الشراء أو البيع أو الاستثمار، لما توفره من رؤية أوضح تساعد على اتخاذ القرار المناسب في ظل التقلبات المتواصلة التي يشهدها سوق الذهب محليا وعالميا.

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