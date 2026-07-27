سداد فاتورة الكهرباء بالموبايل.. خطوات السداد لتجنب غرامة التأخير

يتزايد اهتمام ملايين المشتركين في مختلف المحافظات بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وسداد الفاتورة بالموبيل، بالتزامن مع بدء إصدار الفواتير الشهرية، حيث يحرص المواطنون على معرفة قيمة الاستهلاك وسداد المستحقات في المواعيد المحددة، تجنبا لتوقيع غرامات التأخير أو اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المتخلفين عن السداد.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التوسع في خدماتها الرقمية، بما يتيح للمواطنين الاستعلام عن الفواتير وسدادها إلكترونيا دون الحاجة إلى التوجه لمقار شركات توزيع الكهرباء، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية.

سداد فاتورة الكهرباء

غرامة تأخير سداد فاتورة الكهرباء

أكدت شركات توزيع الكهرباء أن تأخر المشترك عن سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهر كامل من تاريخ إصدارها يترتب عليه توقيع غرامة تأخير بنسبة 7% من إجمالي قيمة الفاتورة.

وأوضحت أن استمرار التأخر في السداد لفترات متتالية قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات أخرى وفقا للوائح المنظمة، من بينها رفع العداد التقليدي واستبداله، في حال عدم الالتزام بسداد المستحقات.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيمة الفاتورة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص لخدمات الكهرباء.

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

الضغط على خدمة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.

إدخال بيانات صاحب العداد.

كتابة رقم العداد أو الرقم المكون من 10 أرقام وفقا لنظام شركة التوزيع.

تحديد شركة توزيع الكهرباء والمنطقة التابع لها العداد.

الضغط على زر استعلام لعرض قيمة الفاتورة.

وتساعد هذه الخدمة المشتركين على متابعة قيمة استهلاكهم الشهري قبل موعد السداد، بما يمكنهم من تجنب غرامات التأخير وتنظيم عملية السداد في الوقت المحدد.

سداد فاتورة الكهرباء

خطوات سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا

وفرت وزارة الكهرباء إمكانية سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء.

اختيار خدمة سداد الفاتورة.

إدخال بيانات العداد بصورة صحيحة.

كتابة كود السداد الإلكتروني المدون على الفاتورة.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

اختيار وسيلة الدفع المناسبة، سواء باستخدام البطاقات البنكية أو وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.

تأكيد عملية السداد واستلام إشعار بإتمام العملية بنجاح.

وتتيح هذه الخدمة للمواطنين سداد الفواتير على مدار الساعة، دون الحاجة إلى زيارة مقار شركات الكهرباء أو منافذ التحصيل، بما يوفر الوقت والجهد.

سداد فاتورة الكهرباء

شركات توزيع الكهرباء

تقدم الشركة القابضة لكهرباء مصر خدماتها للمشتركين من خلال تسع شركات توزيع تغطي جميع أنحاء الجمهورية، وهي:

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

وتواصل هذه الشركات تقديم خدمات الاستعلام عن الفواتير، وسداد المستحقات، واستقبال الشكاوى، إلى جانب تطوير الخدمات الإلكترونية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين في مختلف المحافظات.