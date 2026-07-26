سوريا: قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف محطة كهرباء بريف درعا.. وتعتقل مواطنا في القنيطرة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم / الأحد /، محطة كهرباء في ريف درعا الغربي بجنوب سوريا، كما توغلت في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الشمالي واعتقلت مواطنا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الشمالي، وداهمت أحد المنازل، وقامت باعتقال مواطن قبل أن تنسحب من المنطقة.

وفي سياق متصل.. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي محطة كهربائية وسط قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، ما أدى إلى خروجها من الخدمة، وانقطاع التيار الكهربائي عن القسم الأكبر من منازل الأهالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن المحطة المستهدفة كانت تغذي معظم منازل القرية، مبينة أن استهدافها تسبب بانقطاع الكهرباء عن عدد كبير من السكان، وزاد من معاناتهم في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال على المنطقة.

وأضافت المصادر، أن استهداف المحطة جاء أثناء قيام قوات الاحتلال بفتح الطرقات التي كان الأهالي قد أغلقوها بالحجارة، في محاولة لمنع توغلها، ولاسيما القادمة من ثكنة الجزيرة الواقعة غربي القرية.

وتشهد قرى حوض اليرموك في ريف درعا الغربي تحركات وتوغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تترافق مع شق طرق وإقامة حواجز، ما أسفر عن أضرار في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، وتفاقم معاناة السكان.

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، ‏عبر ‌‏توغلاتها في الجنوب ‏السوري، والاعتداء على ‏المواطنين من خلال ‏المداهمات ‌‏‌‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏‌‏‌‏الأراضي ‏وإطلاق ‏القذائف‎.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقًَا للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.