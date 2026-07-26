مفيدة شيحة: تواضع شيخ الأزهر وجبر الخواطر درس إنساني يجسد سماحة الإسلام

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج "الستات" المذاع عبر قناة النهار ONE، مساء اليوم الأحد، على تواضع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وحرصه على الاتصال بأوائل الثانوية الأزهرية لتهنئتهم بالنجاح.

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، إن هذا الموقف يعكس تواضع شيخ الأزهر وحرصه على إدخال الفرحة إلى قلوب الطلاب وأسرهم، مؤكدة: “تواضع.. وياريت كلنا نتعلم من تواضعه وجبر الخواطر.”

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أن هذا التصرف الإنساني الراقي يحمل رسالة مهمة في تقدير الآخرين وتشجيعهم، خاصة الطلاب الذين بذلوا جهدًا كبيرًا طوال العام الدراسي.

وأكدت الإعلامية مفيدة شيحة، أن ما قام به شيخ الأزهر يجسد القيم الحقيقية للدين الإسلامي، قائلة: “هذا الموقف الإنساني الرائع من شيخ الأزهر الشريف يعبر عن ديننا الحنيف، ويؤكد أن الإسلام دين رحمة وإنسانية واحترام للإنسان.”