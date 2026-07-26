موعد تظلمات الثانوية الأزهرية 2026.. رابط وخطوات تقديم الطعون عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية رسمياً عن موعد تظلمات الثانوية الأزهرية 2026 لطلاب القسمين العلمي والأدبي والعلوم الإسلامية، ويبحث آلاف الطلاب وأولياء الأمور حالياً عن رابط تقديم طعون الثانوية الأزهرية لضمان مراجعة درجاتهم بعد ظهور النتيجة رسميا، وقد حددت مشيخة الأزهر موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لتبدأ من يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026 وتستمر حتى 11 أغسطس 2026.

موعد تظلمات الثانوية الأزهرية 2026

يرغب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة في معرفة موعد تظلمات الثانوية الأزهرية 2026 حيث تتيح المنظومة الإلكترونية لجميع الطلاب تسجيل طلباتهم برقم الجلوس والرقم القومي وسداد الرسوم عبر خدمة فوري من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الطلاب.

ومن المنتظر خلال الساعات المقبلة أن يتم إتاحة تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية 2026 لكل طالب يرغب في مراجعة كراسة الإجابة واستعادة درجاته المستحقة عبر الرابط التالي اضغط هنا .

خطوات تقديم الطعون عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط اضغط هنا اختيار خدمة تظلمات الثانوية الأزهرية 2026 تسجيل البيانات الشخصية ورقم الجلوس تحديد المادة أو المواد المطلوب التظلم عليها سداد الرسوم المقررة من خلال خدمة فوري

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 برقم الجلوس

ويمكن لرغبي الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2026 الحصول عليها وذلك بالدخول على هذا الرابط اضغط هنا.

وبعد الدخول إلى الرابط السابق تظهر لك نافذة تطلب منك إدخال الاسم ورقم الجلوس ومن ثم سيتم إظهار نتيجة الطالب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2026 إدخال رقم الجلوس عرض درجات المواد والمجموع الكلي طباعة النتيجة

النسبة العامة للنجاح في الثانوية الأزهرية

وبلغت النسبة العامة للنجاح 54.18% حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 45.83% بتقدم 82,366 طالبًا وطالبة (45,633 طالبًا و36,733 طالبة)، وحضر منهم 59,614، ونجح 27,319.

وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 61.53% بتقدم 81,311 طالبًا وطالبة (41,468 طالبًا و39,843 طالبة)، حضر منهم 67,724، ونجح 41,672، ليصل إجمالي المتقدمين للامتحانات هذا العام إلى 163,677 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات داخل 581 لجنة رئيسة تضم 10,230 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الطلاب من ذوي الهمم الذين أدوا الامتحانات 246 طالبًا وطالبة، وشارك في أعمال النظام والمراقبة والملاحظة 22,660 منتدبًا.

أوائل الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي 2026

وفي البداية، أعلن فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مشيخة الأزهر، أوائل الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي للعام الدراسي 2025-2026م (1447هـ)، وذلك عقب اعتماد النتيجة رسميًّا، وفي أعقاب الاتصالات الهاتفية التي أجراها فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس السبت، بالأوائل لتهنئتهم وأسرهم بالتفوق والتميز.

وحصلت الطالبة حبيبة رضا محمد محمد جعبوبة (منطقة الغربية - معهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم) على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالقسم العلمي بمجموع 646 درجة وبنسبة 99.38%، وجاءت في المركز الثاني الطالبة مروة فريد عبد الستار إبراهيم يوسف (منطقة المنوفية - معهد فتيات طنبشا) بمجموع 645 درجة وبنسبة 99.23%.

فيما احتل المركز الثالث المكرر أربعة طلاب بمجموع 644 درجة وبنسبة 99.08%، وهم: الطالب أحمد محمد إسماعيل السيد إسماعيل (منطقة القاهرة - معهد الغد المشرق للغات) بالمركز الثالث، والطالب البراء طارق مصطفى حامد عمران (منطقة دمياط - معهد فارسكور) بالمركز الثالث مكرر، والطالبة يارا السيد رمضان أحمد سيد أحمد (منطقة القاهرة - معهد فتيات العبور النموذجي) بالمركز الثالث مكرر، والطالب يوسف محمود محمود عبد الستار محمود (منطقة الدقهلية - معهد بطرة) بالمركز الثالث مكرر.

وجاء في المركز السابع الطالب خالد أحمد محمد عبد الجواد علي (منطقة الشرقية - معهد الحسينية) بمجموع 643 درجة وبنسبة 98.92%، بينما جاء في المركز الثامن المكرر ثلاثة طلاب بمجموع 642 درجة وبنسبة 98.77%، وهم: الطالبة أسماء الشناوي يوسف جعبوبة (منطقة الغربية - معهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم) بالمركز الثامن، والطالبة جنة محمود عمار خميس عمار (منطقة القاهرة - معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجي) بالمركز الثامن مكرر، والطالب يوسف بهاء المهدي جاب الله إبراهيم (منطقة الشرقية - معهد الشهيد خالد فكري) بالمركز الثامن مكرر.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية أدبي لذوي البصائر

كما أعلن الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، أسماء أوائل الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي لفئات ذوي البصائر والدمج والدمج البصري، بعد اعتماد النتيجة، وسط إشادة بما حققه الطلاب من تفوق يعكس الإرادة والاجتهاد، وهي كالتالي:

القسم الأدبي (ذوو البصائر)، جاء الطالب حازم مصطفى محمد ياسين، من معهد بني سويف بمنطقة بني سويف الأزهرية، في المركز الأول بمجموع 534 درجة بنسبة 97.09%، تلاه الطالب عمر ياسر علي عبد الهادي، من معهد محمود أبو العيون بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، في المركز الثاني بمجموع 532 درجة بنسبة 96.73%، ثم الطالب عمرو تامر السيد محمود، من معهد دكرنس بمنطقة الدقهلية الأزهرية، في المركز الثالث بمجموع 528 درجة بنسبة 96.00%.

وجاء في المركز الرابع الطالب محمد محمود محمد مسعود، من معهد كوم حمادة بمنطقة البحيرة الأزهرية، بمجموع 514 درجة بنسبة 93.45%، بينما حل الطالب عبد الله محمد عبد الستار محمود، من معهد ميت أبو الحسين بمنطقة الدقهلية الأزهرية، في المركز الخامس بمجموع 513 درجة بنسبة 93.27%.

وفي القسم الأدبي (دمج)، حصلت الطالبة مروة محمود عبد العزيز محمد، من معهد فتيات السحارة بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على المركز الأول بمجموع 496 درجة بنسبة 84.07%، وجاء الطالب عبد الرحمن محمد عبد الستار حسن، من معهد الشيخ سلطان بمنطقة بني سويف الأزهرية، في المركز الثاني بمجموع 479 درجة بنسبة 81.19%، فيما حصل الطالب مهند سامح عيد إبراهيم محمد، من معهد أبو حمص بمنطقة البحيرة الأزهرية، على المركز الثالث بمجموع 467 درجة بنسبة 79.15%.

أما في القسم الأدبي (دمج بصري)، فقد جاءت الطالبة أمنية سيد عبد العاطي سالم، من معهد فتيات القرنة بمنطقة الأقصر الأزهرية، في المركز الأول بمجموع 508 درجات بنسبة 92.36%، تلتها الطالبة زينات صلاح محمد محمد بكرش، من معهد فتيات بني صريد بمنطقة الشرقية الأزهرية، في المركز الثاني بمجموع 504 درجات بنسبة 91.64%.