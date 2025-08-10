قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية 2025.. اعرف درجتك الآن بعد الطعون

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

أتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية، رابط نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية 2025 والتي من المقرر أن تنتهي في الثاني عشر من شهر أغسطس الجاري، بعد أن بدأت في 29 يوليو الماضي عقب إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية مباشرة.

نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية 2025، وأولياء أمورهم، الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية عبر هذا الرابط.. اضغط هنا

وأكَّد قطاع المعاهد الأزهرية، أن سداد رسوم الطعن على نتيجة الثانوية الأزهرية متاح إلكترونيًّا عبر موقع منظومة الطعون الإلكترونية، أو من خلال الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وتبلغ قيمة الطعن 100 جنيه لكل مادة.

معرفة نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية

ويطلع الطالب على ورقة الإجابة الخاصة بالمادة التي تقدم بالتظلم على نتيجتها، ويُسمح لولي الأمر بالاطلاع فقط؛ في حال تعذر حضور الطالب، وذلك بعد تقديم إقرار رسمي يُفيد بالتعرف على الورقة نيابةً عنه.

وفي حال ثبوت زيادة درجات الطالب في أي مادة بعد نتيجة التظلم؛ يتوجَّه الطالب إلى الإدارة التعليمية التي سدَّد بها رسوم الطعن لتقديم طلب استرداد المبلغ، وتتم متابعة عملية الصرف من خلال المنطقة الأزهرية التابع لها

وأدرج قطاع المعاهد الأزهرية، ضمن منظومة الطعون الإلكترونية؛ إتاحة الطعن على درجة القرآن الكريم والحديث الشريف لجميع الطلاب، بالإضافة إلى اللغة الأجنبية الأولى والثانية للطالب من ذوي الهمم، واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والقراءات للطالب ذوي البصيرة، وذلك باعتبارها مواد مستقلة تخضع لنفس الضوابط المعتمدة للمواد التحريرية.

