أوقاف الشرقية تكرم 50 ألف حافظ للقرآن الكريم

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود مديرية أوقاف الشرقية في تنظيم فعاليات تكريم حفظة القرآن الكريم بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مؤكدا أن رعاية حفظة كتاب الله وتشجيعهم يعكس إهتمام الدولة بنشر القيم الدينية السمحة وترسيخ الأخلاق الحميدة في المجتمع، خاصة بين النشء والشباب، مشيراً إلى أن القرآن الكريم يمثل أساس بناء الإنسان والمجتمع.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن المديرية تواصل تنفيذ خطة واسعة لتكريم حفظة القرآن الكريم، حيث من المقرر تكريم أكثر من ٥٠ ألف حافظ من مختلف مراكز وقرى المحافظة ، على مدار شهر رمضان المبارك ، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف برعاية أهل القرآن وتشجيع حفظه بين أبناء المجتمع.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أنه تم تشكيل لجان من علماء وزارة الأوقاف للإنتشار في مختلف أنحاء المحافظة لإختبار المتقدمين في حفظ القرآن الكريم واختيار أفضل العناصر من الحفاظ والمتميزين، حيث تم بالفعل تكريم عدد كبير منهم، وجاري إستكمال تكريم باقي الفائزين تباعاً خلال أيام شهر رمضان المبارك تقديراً لجهودهم وتحفيزاً لهم على مواصلة حفظ كتاب الله تعالى.