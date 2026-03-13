إلهام أبو الفتح
بحضور كتاب وسياسيين.. ندوة عن دور المرأة في صناعة السلام بأتيليه القاهرة

استضاف أتيليه القاهرة ندوة بعنوان "المرأة وصناعة السلام: من الحضور الرمزي إلى الشراكة الفاعلة"، بحضور عدد من الكاتبات والباحثات والمهتمين بقضايا المرأة والسلام، حيث ناقشت الندوة أدوار النساء في تعزيز ثقافة السلام والمشاركة في بناء المجتمعات بعد النزاعات.

وتناولت الندوة محاور متعددة، من بينها دور النساء في مبادرات الحوار المجتمعي، وإسهامهن في بناء الثقة داخل المجتمعات المنقسمة، إضافة إلى أهمية تعزيز حضور المرأة في المجال العام وفي عمليات صنع القرار المرتبطة بقضايا السلام.

وخلال الندوة، قدمت الكاتبة منى شماخ مداخلة حول دور الإعلام في نشر خطاب السلام ومواجهة خطاب الكراهية، مؤكدة أن الحروب لا تبدأ فقط بالرصاص، بل تبدأ كذلك بالكلمات والخطابات التي تزرع الخوف والانقسام بين الناس، كما أن السلام يبدأ بالكلمات التي تفتح باب الحوار وتبني الثقة بين المجتمعات.

وأوضحت أن الإعلام لا يكتفي بنقل الخبر، بل يسهم في تشكيل الرواية التي يرى الناس من خلالها الواقع، مشيرة إلى أن طريقة صياغة الأخبار والعناوين قد تؤدي إلى تأجيج التوتر ونشر خطاب الكراهية، أو تساعد على تهدئته عبر تقديم رواية إنسانية تركز على المشترك بين الناس وتفتح المجال للحوار.

كما أكدت أن دور المرأة في صناعة السلام لا يقتصر على المشاركة في المفاوضات أو الاتفاقيات السياسية، بل يمتد إلى تشكيل الوعي العام وبناء ثقافة السلام داخل المجتمع، سواء عبر العمل الإعلامي أو المبادرات المدنية أو الحوار المجتمعي، لافتة إلى أن النساء يلعبن دورًا مهمًا في إعادة بناء الثقة داخل المجتمعات المنقسمة وإطلاق مبادرات للحوار والتعايش.

وشددت شماخ في ختام مداخلتها على أهمية تجنب التعميم والتحريض على أساس الهوية الدينية أو العرقية في الخطاب الإعلامي، والاعتماد على الدقة في تقديم الأخبار، وإبراز النماذج التي تعزز قيم التضامن والتعايش.

واختتمت الندوة بالتأكيد على أن بناء السلام لا يقتصر على الاتفاقيات السياسية، بل يحتاج إلى جهود مجتمعية وثقافية وإعلامية تسهم في ترسيخ قيم الحوار والتفاهم بين مختلف مكونات المجتمع.

شارك في الندوة الدكتورة/ ليلى موسى الكاتبة والباحثة وممثلة مجلس سوريا الديمقراطية، الشاعرة عزة رياض رئيسة لجنة الأدب في أتيليه القاهرة، والفنان التشكيلي أحمد الجنايني، رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة  وانتصار العقلي رئيسة الحزب الناصري في السودان، والدكتورة إسراء خليفة الإعلامية والكاتبة العراقية،  وأدارت اللقاء الكاتبة الصحفية أسماء الحسيني مدير تحرير جريدة الأهرام.

أتيليه القاهرة المرأة وصناعة السلام مبادرات الحوار المجتمعي الكاتبة منى شماخ الإعلام

