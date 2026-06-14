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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يكشف تطورات مُثيرة حول مستقبل نجمي الأهلي

الأهلي
الأهلي
محمد بدران

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن آخر المستجدات داخل النادي الأهلي بشأن بعض الملفات المثارة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا استمرار المدافع ياسين مرعي مع الفريق في الموسم الجديد.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «مصدر في الأهلي: الحديث عن رحيل ياسين مرعي غير صحيح.. واللاعب مستمر في الموسم الجديد».

وفي سياق آخر، أشار أحمد حسن إلى تطور جديد يخص مستقبل المهاجم محمد شريف، موضحًا أن اللاعب طلب الرحيل عن الأهلي مجانًا حال عدم استمراره ضمن خطط الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: «مصدر: محمد شريف طلب الرحيل عن الأهلي مجانًا حال عدم استمراره، واللاعب رفض الدخول في صفقات تبادلية».

وتأتي هذه التطورات في إطار تحركات إدارة الأهلي لحسم ملفات اللاعبين وتحديد قائمة الفريق النهائية استعدادًا للموسم الجديد، سواء فيما يتعلق باستمرار بعض العناصر أو حسم موقف اللاعبين المرشحين للرحيل.

الاهلي الموسم الجديد المدير الفني ياسين مرعى محمد شريف

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