أحمد حسن يكشف عن مكان معسكر التجهيز للأهلي في الموسم الجديد

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق نقلا عن مصدر داخل القلعة الحمراء، أن الاتجاه الأقرب حاليا هو إقامة معسكر الإعداد الخارجي في إسبانيا، ضمن خطة تجهيز الفريق للمنافسات المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك:مصدر في الأهلي: الأقرب إقامة معسكر التجهيز للموسم الجديد في إسبانيا.. وننتظر القرار النهائي للمدرب الجديد

على الجانب الآخر يسابق مجلس إدارة النادي الأهلي الزمن لحسم ملف المدير الفني الجديد خلفًا للمدير الفني السابق ييس توروب بعد فسخ عقده بالتراضي.

وتردد خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن أكثر من مدرب تتفاوض معه إدارة النادي الأهلي لحسم ملف المدير الفني الجديد قبل بداية الموسم القادم مثل كلا من المدرب الهولندي مارك فان بوميل والمغربي وليد الركراكي ونظيره الحسين عموتة والمدرب البرتغالي كارلوس كارفهال ونظيره برونو لاج.