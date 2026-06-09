يوريشيتش يكشف كواليس رحيله عن بيراميدز .. ويعلق على أزمة رمضان صبحي ويحسم موقفه من الأهلي

تحدث الكرواتي كرونوسلاف يوريشيتش، المدير الفني السابق لـبيراميدز، عن أسباب رحيله عن الفريق، كما علق على أزمة رمضان صبحي الأخيرة، وكشف حقيقة ارتباط اسمه بتدريب الأهلي خلال الفترة المقبلة.

يوريشيتش: قرار إيقاف رمضان صبحي كان صادمًا

وقال المدرب الكرواتي في تصريحات تلفزيونية إن قرار إيقاف رمضان صبحي شكّل صدمة بالنسبة له، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك قدرات فنية كبيرة، لكنه ارتكب بعض التصرفات التي وصفها بغير المسؤولة.

وأضاف: "كانت تربطني علاقة جيدة برمضان صبحي، لكنه تصرف بطريقة غير مسؤولة، وربما كانت تلك التصرفات سببًا في القرارات التي صدرت بحقه".

أسباب الرحيل عن بيراميدز

وتطرق يوريشيتش إلى كواليس رحيله عن بيراميدز، مؤكدًا أن القرار لم يكن سهلًا، لكنه شعر بأن رحلته مع النادي وصلت إلى نهايتها.

وقال: "أنا فخور بما حققناه معًا في بيراميدز، وأرغب الآن في خوض تحدٍ جديد. العمل في مصر كان تجربة مميزة، لكن الابتعاد عن عائلتي لفترة طويلة جعل اتخاذ قرار الرحيل أمرًا ضروريًا".

وأوضح أن إدارة النادي حاولت الإبقاء عليه وقدمت عروضًا للتجديد، إلا أن رغبته في خوض تجربة مختلفة كانت العامل الأهم في اتخاذ القرار، بعيدًا عن الجوانب المالية أو التعاقدية.

لا خلافات مع علي جبر

ونفى المدرب الكرواتي وجود أي خلافات مع علي جبر، مؤكدًا أن علاقته بقائد بيراميدز وجميع لاعبي الفريق كانت جيدة للغاية.

وأشار إلى أن علي جبر لعب دورًا مهمًا في مساندة الجهاز الفني طوال فترة عمله داخل النادي.

يوريشيتش يحسم موقفه من تدريب الأهلي

وحول الأنباء التي ربطته بتولي القيادة الفنية للأهلي، نفى يوريشيتش وجود أي مفاوضات مع مسؤولي القلعة الحمراء.

وقال: "لم أتحدث مع أي شخص من إدارة الأهلي، ولم تحدث أي مفاوضات. الأهلي نادٍ كبير ويملك طموحات كبيرة للفوز بالبطولات، لكن هذا الأمر ليس ضمن تفكيري في الوقت الحالي".

يبحث عن مشروع جديد

واختتم المدرب الكرواتي تصريحاته بالتأكيد على أنه يدرس خوض تجربة جديدة مع نادٍ يمتلك طموحات المنافسة على الألقاب، وذلك بعد تجربته الناجحة مع بيراميدز، والتي شهدت تحقيق العديد من النجاحات على المستويين المحلي والقاري.