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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب بيراميدزيورتشيتش يفاجئ النادي بقرار الرحيل.. ما السبب؟

يورتشيتش
يورتشيتش
رباب الهواري

كشف الإعلامي سيف زاهر عن تطورات مهمة داخل نادي بيراميدز إف سي، بعدما أبلغ المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش إدارة النادي برغبته في الرحيل عن منصبه خلال الفترة المقبلة، في خطوة قد تؤدي إلى تغييرات فنية كبيرة داخل الفريق.

وأوضح سيف زاهر، خلال ظهوره عبر قناة أون سبورت، أن يورتشيتش أخطر مسؤولي بيراميدز بقراره بشكل رسمي، مؤكدًا رغبته في إنهاء مهمته مع الفريق رغم النجاحات الكبيرة التي حققها خلال الفترة الماضية. وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه النادي للحفاظ على حالة الاستقرار الفني التي ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات التاريخية.

مسيرة ناجحة منذ فبراير 2024

تولى يورتشيتش القيادة الفنية لفريق بيراميدز في 8 فبراير 2024 خلفًا للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، ونجح منذ توليه المسؤولية في بناء فريق قوي قادر على المنافسة محليًا وقاريًا.

وخلال فترة قيادته للفريق، أشرف المدرب الكرواتي على 132 مباراة في مختلف البطولات، حقق خلالها 89 انتصارًا، مقابل 25 تعادلًا و18 هزيمة، ليصبح أحد أكثر المدربين نجاحًا في تاريخ النادي من حيث النتائج والبطولات.

شهدت حقبة يورتشيتش أفضل فترات بيراميدز على الإطلاق، حيث قاد الفريق للتتويج بخمسة ألقاب تاريخية. ونجح في الفوز بلقب كأس مصر مرتين خلال موسمي 2023-2024 و2025-2026 على حساب زد إف سي.

كما حقق الإنجاز الأبرز بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا موسم 2024-2025 بعد الفوز على ماميلودي صن داونز، إلى جانب التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان، وكأس القارات الثلاث ضمن بطولة كأس الإنتركونتيننتال بعد الفوز على الأهلي جدة بثلاثية نظيفة في السعودية.

ويبقى قرار يورتشيتش المنتظر محل متابعة داخل أروقة النادي، خاصة في ظل النجاحات غير المسبوقة التي حققها مع الفريق، والتي جعلت منه أحد أبرز المدربين في تاريخ بيراميدز الحديث

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