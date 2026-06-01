شوبير يكشف المدرب الأقرب لتولي تدريب بيراميدز في حال رحيل يورتشيتش

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن المدير الفني الجديد لبيراميدز حال رحيل الكرواتي يورتشيتش بعد نهاية عقده مع السماوي بنهاية الموسم المنقضي .

وأوضح شوبير خلال تصريحات إذاعية: بيراميدز يدرس التعاقد مع علي ماهر لتولى مهمة تدريب الفريق بداية الموسم المقبل لكن ملاك النادي يفضلون التعاقد مع مدير فني أجنبي.

عرض مغربي ليورتشيتش



كشفت تقارير مغربية عن دخول نادي الوداد البيضاوي في مفاوضات مع الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز لتولي قيادة الفريق المغربي في الموسم المقبل.

وأشارت التقارير إلي أن نادي الوداد الرياضي شهد موسمًا صعبًا على مستوى النتائج، انعكس على الاستقرار الإداري والفني، وصولًا إلى تقديم الرئيس هشام آيت منا استقالته.

وذكرت أن إدارة نادي الوداد البيضاوي دخلت بالفعل في مرحلة البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

لفتت إلي أن إدارة نادي الوداد البيضاوي بدأت مفاوضات مع يورتشيتش، نظرًا لتقدير شخصيته القوية وقدرته على إعادة الاستقرار الفني، خاصة بعد تتويجه مع بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

ولفتت التقارير إلي أن ذلك يأتي في ظل انتهاء عقده مع بيراميدز بنهاية الموسم، ما يفتح الباب أمام رحيله لخوض تجربة جديدة مع الوداد.