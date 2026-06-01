وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لمشروعات التنمية والبنية التحتية في جنوب السودان

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السفير د. جيمس بيتيا مورجان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان، يوم الإثنين الأول من يونيو، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي.

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومتابعة التنسيق والتشاور القائم بين الجانبين، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن تعزيز التعاون الإقليمي في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.

وأكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، ومؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما شدد على الحرص على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات بناء القدرات والتدريب والتعاون الفني، إلى جانب دعم مشروعات التنمية والبنية التحتية في جنوب السودان.

فيما يتعلق بملف نهر النيل، شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقًا للقانون الدولي، لاسيما مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم الإضرار ورفض الإجراءات الأحادية، مؤكدًا دعم مصر لمبادرة حوض النيل والعملية التشاورية القائمة فيها لاستعادة الشمولية، والحرص على استمرار التنسيق مع جنوب السودان بما يعزز فرص التوافق ويحافظ على استدامة النهر ويصون بيئته ويعظم موارده كمصدر للتعاون والتنمية المشتركة لجميع دول حوض النيل.

وفي ختام اللقاء، شدد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.