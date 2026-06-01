البرلمان العربي يدين عدوان كيان الاحتلال الغاشم على لبنان

أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بشدة عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية اللبنانية واستهداف المدنيين وتدمير العديد من المناطق الآهلة بالسكان وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت الحيوية بالدولة في انتهاك سافر للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

العدوان الإسرائيلي على لبنان

وحذر رئيس البرلمان العربي من خطورة تمادي كيان الاحتلال في جرائم الحرب والانتهاكات التي يقوم بها، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات، وإلزام كيان الاحتلال بالامتثال التام لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأكد اليماحي تضامن البرلمان العربي ودعمه الكامل لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، ومساندة كافة الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة اللبنانية من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها وبسط سيادتها على كامل أراضيها.

https://youtu.be/RE1kpmf5LdQ