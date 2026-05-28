البرلمان العربي يشيد بنجاح موسم الحج ويثمّن جهود القيادة السعودية

أعرب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما، بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته المملكة العربية السعودية في تنظيم موسم الحج لهذا العام، مؤكدًا أن ما شهدته المشاعر المقدسة من انسيابية عالية في إدارة الحشود الكبيرة، وتكامل في الخدمات، ومستويات متقدمة من الأمن والرعاية والتنظيم، يعكس المكانة الرائدة للمملكة عالميًا في خدمة الإسلام والمسلمين، وحرصها على تسخير كافة الإمكانات والقدرات لخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة والسكينة.

وأكد "اليماحي"، أن النجاح المتواصل الذي تحققه المملكة العربية السعودية في موسم الحج عامًا بعد عام، لم يعد مجرد نجاح تنظيمي فحسب، بل أصبح نموذجًا عالميًا متفردًا في الإدارة والكفاءة والجاهزية الشاملة، بفضل الرؤية الحكيمة والاهتمام المباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة والدؤوبة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه.

إشادة عربية بنجاح موسم الحج

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن ما وفرته المملكة العربية السعودية هذا العام من منظومة تشغيلية متكاملة، وتوظيف متقدم للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، إلى جانب الجهود الأمنية والصحية واللوجستية الهائلة، يجسد حجم العناية الفائقة التي توليها القيادة السعودية للحرمين الشريفين وقاصديهما، ويؤكد حرصها الراسخ على الارتقاء المستمر بمنظومة الحج والعمرة وفق أعلى المعايير العالمية.

وثمّن اليماحي الجهود الكبيرة التي قامت بها مختلف مؤسسات الدولة في المملكة، وما أظهرته من تنسيق احترافي واستعداد استثنائي وكفاءة عالية في إدارة موسم الحج، مشيدًا بالدور البطولي الذي قامت به القطاعات الأمنية والصحية والخدمية والمتطوعون، الذين عملوا بروح المسؤولية والإخلاص لتوفير أقصى درجات الراحة والسلامة لحجاج بيت الله الحرام.

وأكد "اليماحي" أن البرلمان العربي ينظر بكل فخر واعتزاز وتقدير إلى الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية الحجاج والمعتمرين، باعتبارها رسالة إنسانية وإسلامية عظيمة تجسد عمق التزام المملكة تجاه قضايا الأمة الإسلامية وخدمة شعائرها المقدسة.

واختتم رئيس البرلمان العربي بيانه بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، على ما تقدمه من جهود مخلصة وعطاءات عظيمة لخدمة الإسلام والمسلمين وضيوف الرحمن.

https://youtu.be/sTGbpD8fSqM