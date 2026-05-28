راقية ومتواضعة.. صانع محتوى سعودي يلتقي ياسمين عبدالعزيز في مناسك الحج

وثق صانع المحتوى السعودي فهد السمحان لقاءه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز أثناء تأديتها مناسك الحج في يوم عرفة، معبرًا عن سعادته الكبيرة بلقائها وإعجابه بتواضعها وحضورها الهادئ.

ونشر فهد السمحان مقطع فيديو عبر حسابه على “إنستجرام”، ظهر خلاله برفقة ياسمين عبدالعزيز داخل الأراضي المقدسة، قائلًا: «في يوم عرفة في هذا المكان الطاهر، التقيت بالفنانة القديرة الراقية ياسمين عبدالعزيز.. إنسانة راقية بتواضعها وحضورها الطيب».

وأضاف خلال الفيديو: «أنا فخور بيكي يا أستاذة ياسمين، وشكرًا ليكي.. تحبي تقولي إيه للناس؟»، لترد ياسمين عبدالعزيز قائلة: «يارب كل مشتاق ييجي يارب».

وتعود ياسمين عبد العزيز فور انتهائها من أداء فريضة الحج إلى نشاطها الفني؛ حيث تجتمع مع النجم أحمد السقا في بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "خلي بالك من نفسك"، تحت قيادة المخرج معتز التوني. ويتميز الفيلم بإنتاج سينمائي ضخم تشارك فيه شركة "سينرجي بلس"، وهو من تأليف شريف الليثي، ويضم العمل توليفة مميزة من النجوم بجانب السقا وياسمين، أبرزهم مصطفى أبو سريع، ومحمد رضوان، بالإضافة إلى مشاركة مميزة لعدد كبير من ضيوف الشرف.