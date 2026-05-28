قدم الشيف تامر فتحى ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الفخذ الضاني لكل متابعيه ومشاهدي صفحته ومحبي اللحوم بمناسبة عيد الأضحى ..

طريقة عمل فخد الضانى المشوى:

المقادير :

فخذ ضأن 2 كيلو

2 ملعق كبيرة زيت نباتي

6 فصوص ثوم

بصلة مفرومة

نصف كوب عصير برتقال طبيعي

ملعقة زبدة

ملح

فلفل

بهارات

بطاطس (اختياري)



طريقة التحضير :

نفرم البصلة خشن وتدعك بالملح والفلفل والبهارات ثم توزع على الفخذ من الأعلى والأسفل. وتنقع ليلة كاملة في الثلاجة.

نخرج الفخذ من الثلاجة ونبدأ في تجهيز الخضراوات.

تقطع البطاطس حلقات او انصاف إذا كانت صغيرة، ويقشر الثوم ويترك بدون تقطيع.

نضع الفخذ في صينية عميقة وتوزع البطاطس والثوم حوله في الصينية، ندهن الفخذ بالزيت ويغطى بورق الفويل او الألومنيوم وندخله الفرن على حرارة عالية لمدة ساعة.

نسقي الفخذ بالسائل الناتج اثناء الطهي كل نصف ساعة.

اذا وجدنا الصينية جافة ولا يوجد بها أي سائل نضع نصف كوب من الماء.

بعد مرور الساعه نسقي الفخذ بعصير البرتقال ودهنه بملعقة الزبدة ويمكنك إضافة بعض الأعشاب العطرية الطازجة أو المجففة على الوجه.

نهدئ النار ونترك الفخذ في الفرن حتى تنضج.

نخرج الصينية من الفرن وتنقل الى طبق التقديم مع البطاطس والصوص الموجود بالصينية.

ويراعى عدم تقطيع الفخذ قبل مرور نصف ساعة.