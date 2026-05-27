الشباب والرياضة: الدولة تعمل على توفير البنية الأساسية للتفوق الرياضي في كافة البطولات القارية والعالمية

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الدولة تعمل على توفير البنية الاساسية للتفوق الرياضي في كافة البطولات القارية والعالمية .

وقال محمد الشاذلي في حواره على قناة " إكسترا نيوز “، : ”هناك منشآت رياضية في مختلف محافظات الجمهورية ".



وتابع محمد الشاذلي: "يتم العمل وفقا لخطة محكمة لإعداد الأبطال المصريين الرياضيين ومصر تسعى إلى ان تكون لديها قدرات تتنافسية في مختلف الألعاب الرياضية ".



واكمل محمد الشاذلي: " تم التركيز على تغيير فلسفة إعداد الأبطال الرياضيين وتم العمل على تغييير الدعم التكافلي للاعبين ويكون الدعم شامل فنيا وتنافسيا كي يحقق ميدالية عالمية ".

ولفت محمد الشاذلي: "تم العمل على دمج المنافسات المحلية والقارية والدولية كي يكون الاعب المصري قادر على المنافسة في كل البطولات"".