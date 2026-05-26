توج بـ 19 ميدالية.. وزير الرياضة يستقبل بعثة مصر لرفع الأثقال البارالمبي

استقبلت وزارة الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، عقب عودتها من المشاركة في منافسات البطولة الإفريقية المفتوحة التي أقيمت بدولة الجزائر الشقيقة.

وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب وتحقيقه 19 ميدالية متنوعة، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة المصرية البارالمبية.

وكان في استقبال البعثة الدكتور محمود عبد العزيز، مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة، حيث حرص على تهنئة اللاعبين والجهازين الفني والإداري عقب النتائج المميزة التي تحققت خلال البطولة.

وشهدت البطولة مشاركة قوية من عدد من المنتخبات الإفريقية، ونجح المنتخب المصري في تقديم مستويات فنية متميزة أثمرت عن حصد 19 ميدالية متنوعة، بما يعكس تطور مستوى اللاعبين واستمرار تحقيق النتائج الإيجابية على الساحة القارية.

كما وجه جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، برفع حالة الاستعداد القصوى بجميع الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، وذلك خلال اجتماعه عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات والأنشطة للشباب والنشء والمواطنين خلال فترة الإجازة.

وتناول الاجتماع متابعة الاستعدادات الخاصة بفترة العيد، والتأكيد على جاهزية مراكز الشباب والمنشآت الرياضية لاستقبال الرواد وتنفيذ البرامج والفعاليات المتنوعة بمختلف المحافظات.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية تكثيف أعمال المتابعة الميدانية داخل الهيئات الشبابية والرياضية، والتأكد من جاهزية الملاعب والمنشآت وحمامات السباحة وعوامل الأمن والسلامة، مع استمرار فتح مراكز الشباب أمام المواطنين خلال إجازة العيد، تنفيذًا لسياسة الوزارة الهادفة إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية متكاملة.