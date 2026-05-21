جوهر نبيل: تنسيق جهود كافة الاتحادات الرياضية مع اللجنة الأولمبية لتحقيق تطلعات الرياضة المصرية

التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة؛ لمناقشة واستعراض خطط إعداد المنتخبات الوطنية والاتحادات الرياضية لمختلف الاستحقاقات المقبلة على المستويين القاري والدولي والمدرجة على الأجندة الرياضية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.

تناول اللقاء مناقشة الاستعدادات الخاصة بمشاركات المنتخبات والاتحادات الرياضية في البطولات الدولية المقبلة، والعمل على توفير أوجه الدعم الفني والإداري كافة، بما يسهم في تحقيق نتائج مشرفة تليق بمكانة الرياضة المصرية على الساحة العالمية.

كما شهد اللقاء متابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة محافظة الإسكندرية لبطولة البحر المتوسط خلال الفترة من (17 - 21) يونيو الجاري، والوقوف على التجهيزات التنظيمية والفنية الخاصة بها؛ لضمان خروج البطولة بالشكل التنظيمي والحضاري الذي يعكس قدرة مصر على استضافة كبرى الأحداث الرياضية، والعمل على تذليل العقبات كافة أمام البعثات المشاركة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة خطة الإعداد الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026، إلى جانب بحث التصورات الأولية الخاصة بإعداد اللاعبين وتأهيلهم للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية 2027، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية (لوس أنجلوس 2028).

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بالمنظومة الرياضية وأبطال مصر، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل يداً بيد مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية؛ لتوفير مناخ من الاستقرار والمساندة الكاملة لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية من أجل استمرار ريادة الرياضة المصرية إقليمياً ودولياً.

ومن جانبه، أعرب المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن تقديره للتعاون المستمر والمثمر مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكداً أن تضافر الجهود بين الجانبين هو الركيزة الأساسية لتحقيق الطموحات الرياضية لجمهورية مصر العربية في المحافل الدولية المقبلة كافة.