أحمد حسن يكشف مفاجأة عن مستقبل معتمد جمال مع الزمالك

كشف نجم منتخب مصر السابق أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، عن تطورات جديدة تخص الجهاز الفني لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن في منشوره: "مصدر.. معتمد جمال قد يستمر على رأس المسئولية الفنية للزمالك الموسم المقبل".

وتوج فريق الزمالك رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز أمس حيث انتهت مباريات مجموعة البطل في بطولة الدوري المصري الممتاز، بإقامة ثلاث مباريات، الأهلي والمصري، بيراميدز وسموحة، الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.