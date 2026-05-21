مراجعة لوائح الكاف| 5 مطالب من الحمامصي بعد ظهور إعلان مراهنات بمباراة الزمالك

النائب أحمد الحمامصي
النائب أحمد الحمامصي
حسن رضوان

طالب النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ بحزب الجبهة الوطنية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدراسة القواعد المنظمة للإعلانات المصاحبة للبطولات القارية.

ودعا الحمامصي في بيان له اليوم إلى التنسيق مع الجهات المختصة لفحص مدى إمكانية تطبيق آليات تنظيمية تتوافق مع لوائح الكاف والاتفاقيات المنظمة لحقوق البث، بما يمنع وصول المحتوى المرتبط بالمراهنات إلى الجمهور المصري دون الإخلال بالالتزامات التعاقدية الدولية.

مراجعة قواعد البث والإعلانات بالبطولات القارية

وقال الحمامصي إن ظهور محتوى ترويجي مرتبط بمنصات المراهنات الإلكترونية خلال بث مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، يعكس الحاجة إلى تطوير أدوات التعامل مع الإعلانات العابرة للحدود داخل الأحداث الرياضية الكبرى.

وأضاف أن التطور التكنولوجي أتاح وسائل متعددة للتحكم في المحتوى والإعلانات وفق النطاقات الجغرافية، بما يفتح المجال لدراسة حلول فنية وتنظيمية أكثر فاعلية، في إطار يتوافق مع لوائح الكاف والالتزامات المنظمة للبث.

وشدد على أن القضية تتجاوز واقعة بعينها، وتمثل تحديًا يتعلق بحماية الشباب والبيئة الرقمية، بما يتطلب استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان اتساق الرسائل التوعوية مع الواقع التكنولوجي المتطور.

النائب أحمد الحمامصي مجلس الشيوخ حزب الجبهة الوطنية مباراة الزمالك اتحاد العاصمة الجزائري

