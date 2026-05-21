الزمالك يعلن تعيين طارق السيد مشرفا فنيا على أكاديمياته بالسعودية

أعلن نادي الزمالك تعيين طارق السيد، نجم القلعة البيضاء السابق، في منصب المشرف الفني على أكاديميات الزمالك داخل المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة لأكاديميات النادي داخل وخارج مصر، واستراتيجية القلعة البيضاء الهادفة إلى توسيع قاعدة اكتشاف المواهب وصناعة أجيال جديدة تمثل الزمالك مستقبلًا.

وشهدت مراسم توقيع العقود حضور زياد البارودي، مدير أكاديميات نادي الزمالك الخارجية، ومحمد الوقاد، مدير شركة “إن بي إنترناشونال” الوكيل الحصري لأكاديميات الزمالك بالمملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس حرص إدارة النادي على الاستفادة من خبرات أبناء الزمالك في تطوير قطاع الأكاديميات.

ويأتي تعيين طارق السيد ضمن خطة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، بالتنسيق مع إدارة الأكاديميات، للاستعانة بأبناء النادي في مختلف الملفات الرياضية والفنية، بما يسهم في نقل خبراتهم إلى الأجيال الجديدة، وبناء قاعدة قوية من المواهب القادرة على تمثيل الزمالك بالشكل الذي يليق بتاريخ النادي الكبير.