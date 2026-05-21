سمعني ياعم الحدوته .. عدي الدباغ يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد لقب الدوري

وجه عدي الدباغ نجم نادي الزمالك رسالة مؤثرة لجماهير الفريق بعد تحقيق لقب بطولة الدوري عقب الفوز مع سيراميكا كليوباترا في ختام المسابقة

وقال عدي الدباغ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أول ما قررت اجي على نادي الزمالك كنت عارف إن الظروف صعبة، لكن بنفس الوقت كنت عارف إن أي بطولة راح أحققها مع هاد النادي راح تكون استثنائية، وخاصة إذا كانت بطولة الدوري ‎الحمد والشكر لله، بعد موسم طويل وشاق وصعب.

وأضاف: الزمالك بطل الدوري.. ‎بحب أشكر الجهاز الفني والإداري والطبي على كل المجهود الكبير اللي قدموه طوال الموسم، وعلى تعبهم ودعمهم المستمر في كل التفاصيل. ‎وبحب أشكر الجمهور العظيم اللي كان الداعم الأول إلنا بكل الظروف، كانوا السند والسد الحقيقي، ووقفوا معنا بكل لحظة حلوة وصعبة ‎وبحب أشكر كل اللاعبين اللي ضحّوا وأعطوا كل شيء عندهم داخل الملعب وخارجه، وكذلك العمال وكل شخص دعم النادي وساهم بتحقيق هاد الإنجاز.

واختتم مهاجم الزمالك: شكر خاص لجون إدوارد وعبد الرحمن على دعمهم ووقفتهم الدائمة ‎وأخيرًا، شكر كبير لصاحبي ومدربي وأخوي الكابتن أحمد مدحت، اللي كان معي من أول يوم وصلت فيه لحد اليوم، وكان إله دور كبير بتطوير مستواي البدني ومساعدتي بكل التفاصيل.. ‎وسمعني يا عم الحدوتة… الحمد لله.