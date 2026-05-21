جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الثاني في مسابقة الفيديوهات لمواجهة "التنمر"

أ علن رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور يحيى زكريا عيد، حصول الجامعة على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية عن فيلم "كن سوياً – وجه القمر" وذلك ضمن المبادرة التي أطلقها المجلس الأعلى للجامعات لمواجهة ظاهرة التنمر وتعزيز الوعي المجتمعي بين طلاب الجامعات.

وأضاف زكريا ، فى بيان اليوم الخميس ، أن هذا التتويج يعود للدور الفاعل الذي تقوم به الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية الهادفة، وتعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية لدى الطلاب، من خلال تقديم أعمال فنية وإبداعية تعالج قضايا المجتمع وتُسهم في نشر ثقافة الوعي والتقبل ،ما يعكس وعي طلابنا وقدرتهم على توظيف الفن لخدمة المجتمع

وأوضح زكريا أن فيلم "كن سوياً – وجه القمر" تناول إحدى القضايا الاجتماعية المهمة التي تمثل تحديًا حقيقيًا داخل المجتمع، وهي ظاهرة التنمر بأشكالها المختلفة، خاصة تجاه الأشخاص الذين يختلفون عن غيرهم في الشكل أو الصفات الجسدية أو القدرات الخاصة، حيث ركز العمل على قضية "وحمة وجه القمر" باعتبارها سمة خلقية يولد بها الإنسان دون إرادة منه، وسلط الضوء على الأبعاد الإنسانية والنفسية المرتبطة بهذه الظاهرة ،كما حمل الفيلم رسالة توعوية وإنسانية تدعو إلى نبذ السخرية والتنمر، وتعزيز قيم الدعم النفسي والاجتماعي وتقبل الآخر، والتأكيد على أن الاختلاف ليس عيبًا بل قد يكون ميزة وخصوصية منحها الله للإنسان.

و أعرب رئيس الجامعة عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز، حيث تولى الجامعة اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية الهادفة التي تنمي وعي الطلاب وتسهم في بناء الشخصية المتكاملة ،لافتا إى أن فوز بهذا المركز المتقدم يؤكد أن الطلاب يمتلكون قدرات إبداعية متميزة، ويعكس نجاحهم في توظيف الفن والإعلام في معالجة القضايا المجتمعية المهمة بأسلوب مؤثر وهادف.

وأشار زكريا ، إلى أن الجامعة تعمل باستمرار على دعم المبادرات والمشروعات الطلابية التي تسهم في نشر الوعي الإنساني والمجتمعي، مضيفًا أن رسالة فيلم كن سوياً – وجه القمر تمثل دعوة صادقة لترسيخ ثقافة احترام الآخر ونبذ كل أشكال التنمر والتمييز، فالمجتمعات القوية تُبنى بالتسامح والتقبل والدعم المتبادل.

وأكد زكريا عيد، أن الجامعة ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها الطلاب وتشجيعهم على إنتاج أعمال إبداعية هادفة تخدم المجتمع وتسهم في بناء جيل واعٍ قادر على إحداث تأثير إيجابي حقيقي داخل المجتمع.