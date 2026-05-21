تصوير وتشهير.. ملابسات اتهام مذيعة لـ مدرس بالتحرش في مول بأكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها لفظياً حال تواجدها بأحد المولات التجارية بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر (مقدمة أحد البرامج التلفزيونية – مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر) ، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 19 الجارى وحال صعودها لصالة الألعاب الرياضية بأحد المولات التجارية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر قام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتحرش بها لفظياً.

وفى وقت لاحق حضر لديوان القسم المشكو فى حقه (مدرس تربية رياضية بأحد المدارس مقيم بنطاق محافظة الشرقية) ، وبمواجهته أنكر تلك الإدعاءات ، وإتهم الشاكية بتصويره والتشهير به دون وجه حق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.