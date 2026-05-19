قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية: ورش تدريبية لمواجهة أشكال حروب الجيلين الرابع والخامس | صور
أي رقم يطلب.. ليفربول يفتح خزائنه لخليفة صلاح | ما القصة؟
حريق يلتهم 3 هناجر في شبرامنت خلف فيلا حسن حمدي.. صور
سيراميكا كليوباترا: نكن كل احترام وتقدير لجماهير الزمالك لكن ما فعله مجلس الإدارة غير احترافي
المتهم ابنه من زوجة أخرى.. كشف حقيقة اختطاف مريض نفسي داخل سيارة في القاهرة
سيراميكا كليوباترا: لن نقيم ممرًا شرفيًا للزمالك حال تتويجه بالدوري المصري
بالمستندات.. سيراميكا كليوباترا يكشف عن الخطابات الرسمية لمنح حصة تذاكر النادي لجماهير الزمالك
أخبار التوك شو| أسعار اللحوم في الأسواق اليوم وأفضل طريقة للتسوية.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس
خطاب رسمي من سيراميكا كليوباترا يكشف حقيقة التنازل عن حصة التذاكر للزمالك
الصحة: إعداد الخطة الوطنية للتكيف الصحي مع تغير المناخ
تضمن مغالطات عدة.. حماس تنتقد ما ورد في تقرير مجلس السلام بشأن غزة
سفير الكاميرون لدى مصر: العلاقات بين البلدين قوية وراسخة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

3 يونيو أولى جلسات محاكمة مدرس الكونسرفتوار بتهمة هتك عرض طالبة

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة ٣ يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة مدرس الكونسرفتوار في اتهامه بالتحرش وهتك عرض طفلة اثناء درس خصوصي في منزلها بمنطقة العمرانية. 

تنظر القضية أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الجيزة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من أسرة طالبة تبلغ من العمر 13 عامًا، تتهم فيه مدرسًا يعمل بمعهد موسيقي معروف بالاعتداء على ابنتهم أثناء قيامه بإعطائها دروسًا خصوصية داخل منزل الأسرة. وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية، وشُكلت فرق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة والتحقق من صحة الاتهامات.

وحسب البلاغ، فإن المتهم استغل طبيعة عمله كمدرس، وحالة الثقة التي منحته إياها الأسرة، ليقوم بسلوكيات غير مشروعة تجاه الطالبة، وهو ما دفع والدتها إلى التحرك السريع لحماية ابنتها وكشف الحقيقة.

ونجحت قوات المباحث في تحديد مكان المتهم، وأُلقي القبض عليه، وتم اقتياده إلى جهة التحقيق المختصة. وباشرت النيابة العامة التحقيق، واستمعت لأقوال الطالبة ووالدتها، وفحص الأدلة المقدمة. 

وقال دفاع الطالبة المجني عليها بحسب رواية والدة الطفلة له أن الطالبة أخبرت والدتها بتصرفات غير طبيعية من المدرس، وهو ما دفع الأم في البداية للهدوء ومحاولة استيعاب الأمر، ثم التفكير بعقلانية في كيفية التأكد من صحة ما قيل، بعيدًا عن الانفعال.

وقامت الأم بتركيب كاميرات مراقبة داخل المكان المخصص للدروس، لتكتشف وفقًا لما ورد في التحقيقات سلوكيات صادمة موثقة بالصوت والصورة، جرى تقديمها بالكامل للنيابة العامة كأدلة رسمية.

وأكد الدفاع أن هذه الأدلة حسمت الشك، وأثبتت أن الطفلة لم تكن تتوهم أو تبالغ، بل كانت ضحية لانتهاكات متكررة، الأمر الذي استدعى تحركًا فوريًا على المستوى القانوني.

وأشار إلى أن الأم لجأت في البداية إلى إدارة المعهد، وقدمت شكوى رسمية، إلا أن رد الفعل بحسب روايتها لم يكن على مستوى خطورة الواقعة، واكتفى بوعود بالتحقيق ووقف المدرس مؤقتًا عن العمل، حتى فوجئت الأم بتداول معلومات من داخل المعهد تفيد بأن المتهم «معروف عنه» مثل هذا السلوك، وأن هناك وقائع سابقة لم يتم التعامل معها بجدية.

وأضاف أن الأم توجهت مباشرة إلى الأجهزة الأمنية، وقدمت بلاغ مدعومًا بالأدلة فتحركت وزارة الداخلية على الفور، وأصدرت توجيهات بضبط المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة.

ومع تطور التحقيقات، شهدت القضية منعطفًا جديدًا، بعدما بدأت فتيات أخريات، بعضهن طالبات سابقات، في نشر شهادات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدثن فيها عن وقائع تحرش سابقة منسوبة إلى المتهم نفسه، تمتد لسنوات طويلة وكانت بعض الشهادات من فتيات تربطهن صلة قرابة بالمتهم، ودعون خلالها جميع الضحايا إلى التقدم بشهاداتهن أمام جهات التحقيق. 

محكمة استئناف القاهرة محاكمة مدرس الكونسرفتوار مديرية أمن الجيزة النيابة العامة هتك عرض طفلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

دونالد ترامب

ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

حصر تراخيص المحال والأنشطة التجارية بمراكز ومدن دمياط

محافظ القاهرة و وفد البنك الزراعى المصرى

مبادرة بين محافظة القاهرة والبنك الزراعى لدعم الأسر الأولى بالرعاية.. صور

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة: لا تهاون مع أي مخالفات تمس سلامة المواطنين أو تؤثر على الصحة العامة

بالصور

قبل الإجازة بأيام.. كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت

أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت
أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت
أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت

أورمان الشرقية تكثف استعداداتها لـ"عيد الأضحى" بنحر 50 عجلًا بمجزر الإبراهيمية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد