3 يونيو أولى جلسات محاكمة مدرس الكونسرفتوار بتهمة هتك عرض طالبة

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة ٣ يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة مدرس الكونسرفتوار في اتهامه بالتحرش وهتك عرض طفلة اثناء درس خصوصي في منزلها بمنطقة العمرانية.

تنظر القضية أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الجيزة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من أسرة طالبة تبلغ من العمر 13 عامًا، تتهم فيه مدرسًا يعمل بمعهد موسيقي معروف بالاعتداء على ابنتهم أثناء قيامه بإعطائها دروسًا خصوصية داخل منزل الأسرة. وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية، وشُكلت فرق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة والتحقق من صحة الاتهامات.

وحسب البلاغ، فإن المتهم استغل طبيعة عمله كمدرس، وحالة الثقة التي منحته إياها الأسرة، ليقوم بسلوكيات غير مشروعة تجاه الطالبة، وهو ما دفع والدتها إلى التحرك السريع لحماية ابنتها وكشف الحقيقة.

ونجحت قوات المباحث في تحديد مكان المتهم، وأُلقي القبض عليه، وتم اقتياده إلى جهة التحقيق المختصة. وباشرت النيابة العامة التحقيق، واستمعت لأقوال الطالبة ووالدتها، وفحص الأدلة المقدمة.

وقال دفاع الطالبة المجني عليها بحسب رواية والدة الطفلة له أن الطالبة أخبرت والدتها بتصرفات غير طبيعية من المدرس، وهو ما دفع الأم في البداية للهدوء ومحاولة استيعاب الأمر، ثم التفكير بعقلانية في كيفية التأكد من صحة ما قيل، بعيدًا عن الانفعال.

وقامت الأم بتركيب كاميرات مراقبة داخل المكان المخصص للدروس، لتكتشف وفقًا لما ورد في التحقيقات سلوكيات صادمة موثقة بالصوت والصورة، جرى تقديمها بالكامل للنيابة العامة كأدلة رسمية.

وأكد الدفاع أن هذه الأدلة حسمت الشك، وأثبتت أن الطفلة لم تكن تتوهم أو تبالغ، بل كانت ضحية لانتهاكات متكررة، الأمر الذي استدعى تحركًا فوريًا على المستوى القانوني.

وأشار إلى أن الأم لجأت في البداية إلى إدارة المعهد، وقدمت شكوى رسمية، إلا أن رد الفعل بحسب روايتها لم يكن على مستوى خطورة الواقعة، واكتفى بوعود بالتحقيق ووقف المدرس مؤقتًا عن العمل، حتى فوجئت الأم بتداول معلومات من داخل المعهد تفيد بأن المتهم «معروف عنه» مثل هذا السلوك، وأن هناك وقائع سابقة لم يتم التعامل معها بجدية.

وأضاف أن الأم توجهت مباشرة إلى الأجهزة الأمنية، وقدمت بلاغ مدعومًا بالأدلة فتحركت وزارة الداخلية على الفور، وأصدرت توجيهات بضبط المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة.

ومع تطور التحقيقات، شهدت القضية منعطفًا جديدًا، بعدما بدأت فتيات أخريات، بعضهن طالبات سابقات، في نشر شهادات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدثن فيها عن وقائع تحرش سابقة منسوبة إلى المتهم نفسه، تمتد لسنوات طويلة وكانت بعض الشهادات من فتيات تربطهن صلة قرابة بالمتهم، ودعون خلالها جميع الضحايا إلى التقدم بشهاداتهن أمام جهات التحقيق.