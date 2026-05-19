ماريسكا يقترب من خلافة جوارديولا في تدريب مانشستر سيتي

كشف الإعلامي أمير هشام ان الإيطالي إنزو ماريسكا سيكون المدير الفني القادم لمانشستر سيتي بعقد مبدئي مدته ثلاث سنوات.

وقال أمير هشام عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"إينزو ماريسكا سيتولي تدريب مانشستر سيتي بداية من الموسم المقبل ".

واضاف :"عقد يمتد لمدة 3 سنوات ليكون الخليفة المحتمل لـ بيب جوارديولا ".



بات نادي مانشستر سيتي أكثر تقبلًا لفكرة رحيل مدربه الإسباني بيب جوارديولا بنهاية الموسم الجاري، وسط قناعة متزايدة داخل أروقة النادي بأن رحلة المدرب التاريخية في ملعب “الاتحاد” اقتربت من نهايتها بعد سنوات طويلة من النجاحات والبطولات.



شكوك متزايدة داخل غرفة الملابس

ووفقًا لما كشفته شبكة ESPN، فإن عددًا من لاعبي مانشستر سيتي وأفراد الجهاز الفني باتوا يعتقدون أن جوارديولا قد يتخذ قرار الرحيل خلال الصيف المقبل، رغم امتداد عقده مع النادي حتى عام 2027، خاصة أن العقد يتضمن بندًا يسمح له بإنهاء مهمته عقب نهاية الموسم الحالي.