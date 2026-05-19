الداخلية: ورش تدريبية لمواجهة أشكال حروب الجيلين الرابع والخامس | صور

إسلام دياب

تواصل وزارة الداخلية دورها فى تنمية الوعى المجتمعى، لمواجهة المعلومات المضللة والشائعات والأخبار الكاذبة باعتبارها أحد أشكال حروب الجيلين "الرابع والخامس" التى تهدف إلى تقويض إستقرار الدول وأمنها الداخلى، تنظيم سلسلة ورش العمل التدريبية تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول).

عقدت الوزارة ورشتى عمل فى هذا الإطار لطلبة الجامعات والمعلمين وأساتذة الجامعات وممثلى مؤسسة الصارى للتطوير والتنمية بهدف توعيتهم بتلك المخططات وكيفية مواجهتها ، حاضر فيها نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين فى هذا المجال بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.

وعلى هامش ورشة العمل تم تنظيم زيارة للمشاركين فيها إلى مرافق وكيانات أكاديمية الشرطة المختلفة للتعرف على إمكانياتها فى إعداد الكوارد الأمنية على المستويين المحلى والدولى وفقاً لبرامج تدريبية وتعليمية متطورة تراعى متطلبات ومستجدات العمل الأمنى.

وتضمنت برامج الورشتين تنظيم زيارة ميدانية للمشاركين فيهما إلى قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية حيث إضطلع المشاركون على الدور الحيوى الذى يقوم به القطاع فى رصد الشائعات والتعامل الفورى معها إلى جانب آليات تلقى شكاوى المواطنين والإستجابة لها ، فضلاً عن التعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة فى إعداد وإنتاج المواد الإعلامية والتقارير المصورة التى تعكس جهود الوزارة فى مختلف المجالات.

تضمن برنامج ورشتى العمل تنظيم زيارة تفقدية لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان للتعرف على أوجه التطوير فى المنظومة العقابية ، شملت الزيارة المركز الطبى الذى يقدم أفضل الخدمات الصحية للنزلاء ، كما إضطلع المشاركون على نظم التأهيل والإصلاح المطبقة داخل المركز والتى تسهم فى إثقال مهارات النزيل الحرفية والتعليمية، وتأهيله بهدف إعادة دمجه فى المجتمع وفق منظومة إصلاحية تراعى الأبعاد الإنسانية.

وشمل برنامج الورشتين زيارة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تعرفوا خلالها على الجهود المبذولة للتصدى لمشكلة المخدرات والنجاح المحقق فى هذا الصدد مع التوعية بمخاطر المخدرات.

تستمر وزارة الداخلية فى تنظيم سلسلة ورش العمل التدريبية لبناء حائط صد ضد مخاطر الشائعات.

وزارة الداخلية مواجهة المعلومات المضللة الشائعات الأخبار الكاذبة الجيل الرابع الجيل الخامس

