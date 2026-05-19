أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات واسعة وتشريد آلاف السكان في إندونبسيا

أعلنت الوكالة الوطنية الإندونيسية للتخفيف من الكوارث، اليوم، أن أمطارًا غزيرة هطلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تسببت في حدوث فيضانات عارمة بعدة مناطق، ما أدى إلى غمر آلاف المنازل والمرافق العامة وإجبار عدد من السكان على الإخلاء.

وأوضح رئيس مركز البيانات والمعلومات والاتصالات بالوكالة، عبد الله موهاري، فى تصريح اليوم، أن ارتفاع منسوب مياه الأنهار أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والميدانية بشكل ملحوظ في مقاطعات سولاويزي الوسطى، وكاليمانتان الجنوبية، وجاوة الغربية.

وبين موهاري أن الفيضانات ضربت قرية "تولادينجي بانتاي" التابعة لمنطقة "باريجي موتونج" في وسط سولاويزي، مما أسفر عن تضرر 66 شخصًا وغمر 66 منزلاً، كما اجتاحت السيول منطقتي "تابين" و"هولو سونجاي تينجاه" في جنوب كاليمانتان.

واجتاحت الفيضانات منطقتي تابين وهولو سونجاي تينجاه في جنوب كاليمانتان، بينما شهدت منطقة سيريبون في جاوة الغربية غمر 1363 منزلاً، متأثرةً بها 5139 شخصاً.

وأضاف أن مياه الفيضانات بدأت بالانحسار في باريجي موتونج وسيريبون، إلا أن فرق الوكالات المحلية لإدارة الكوارث لا تزال في حالة تأهب تحسباً لأي تطورات جديدة.