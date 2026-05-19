ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

علق الإعلامي خالد الغندور قبل مباراة الزمالك و سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"يوم الأربعاء هناك مفاجأة و الله اعلم".



وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، الإشراف على الفقرة البدنية للاعبين والتي بدأت بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.