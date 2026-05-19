اللي يشوف حد متعاطي بالشارع يبلغ من خلال «16439».. تفاصيل

 أكد مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق يوفر جميع الخدمات العلاجية للأشخاص الذين يتعاطون المواد المخدرة، وأن وزارة التضامن الاجتماعي خصصت رقمًا للتواصل والإبلاغ عن الحالات التي قد تتواجد في الشوارع ويظهر عليها تعاطي المواد المخدرة، وهو رقم الخط الساخن التابع لوزارة التضامن «16439».

وأضاف المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بتخصيص خط ساخن لكي يتمكن أي مواطن من الإبلاغ عن أي حالة يُشتبه في تعاطيها المواد المخدرة الموجودة في الشارع.

ولفت إلى أن الدولة تنفذ أكبر برنامج للعلاج من الإدمان والتعاطي، وأن هناك خطًا ساخنًا يحمل الرقم «16023»، ويمكن لأي أسرة من خلاله التواصل لعلاج أي فرد من أفرادها.

وتابع أن الدولة توسعت بشكل كبير في خدمات علاج وتأهيل مرضى الإدمان، موضحًا أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يمتلك حاليًا 35 مركزًا علاجيًا موزعة على 20 محافظة، لتقديم الرعاية المجانية للمرضى وفق أحدث المعايير العلاجية.

ولفت إلى أن المراكز تقدم خدمات متكاملة تشمل علاج جميع أنواع الإدمان، خاصة المخدرات التخليقية التي وصفها بالأشد خطورة.

وأشار إلى أن جهود الصندوق لا تتوقف عند العلاج فقط، بل تمتد إلى تنفيذ حملات وبرامج توعوية تستهدف حماية الشباب من الوقوع في دائرة التعاطي، لافتًا إلى أن المراكز استقبلت أكثر من 55 ألف حالة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، ما بين مرضى جدد وحالات متابعة.

وأضاف أن رحلة العلاج تبدأ بسحب السموم خلال فترة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين، يليها التأهيل النفسي والاجتماعي وبرامج التمكين الاقتصادي، بهدف مساعدة المتعافين على العودة للحياة الطبيعية وتقليل فرص الانتكاسة.

التخلص من الإدمان


وشدد على أن العلاج يتم في سرية كاملة ودون أي مساءلة قانونية، مؤكدًا أن نجاح التعافي يرتبط بوجود رغبة حقيقية لدى المريض في التخلص من الإدمان.

عناية رئيس الشيفت.. نشر 9 ونص.. ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة جريئة

